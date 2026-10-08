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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye gündemine oturan ve yüz binlerce yurttaşın mağdur olmasına sebep olan fon skandalı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

AK PARTİ VE MHP’Lİ VEKİLLERİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Yeni Yol grubu, fon skandalının araştırılması için TBMM’ye araştırma önergesi sundu. Kamuoyunun gündemine oturan fon skandalı ile ilgili verilen araştırma önergesi, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. AK Parti ve MHP grubu, önergeye “ret oyu” verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen fon soruşturmasında; Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinden sonra serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı. Ardından ise, Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de arasında olduğu 49 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilmişti.

Tutuklananlar arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal da yer aldı.