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Kaynak: DHA

Van Atatürk Stadı'nın yıkım sürecine girmesi nedeniyle uzun süredir iç saha maçlarını oynayacağı stat arayışında olan Vanspor, kararını verdi.

EV SAHİBİ MAÇLARINI AKHİSAR'DA OYNAYACAK

2026-2027 sezonunda Vanspor, ligdeki tüm iç saha karşılaşmalarını Manisa'daki Akhisar Spor Toto Stadı'nda oynayacak. Böylece Van temsilcisi, taraftarından ve şehrinden oldukça uzakta sezona başlamak zorunda kalacak.

STAT 2018'DE HİZMETE GİRDİ

Temeli 6 Mart 2014'te atılan Akhisar Spor Toto Stadı, 28 Ocak 2018 tarihinde hizmete açıldı. 12 bin 139 seyirci kapasiteli statta normal sezondaki son 1. Lig karşılaşması ise 7 Mayıs 2021'de Akhisarspor ile Ümraniyespor arasında oynandı.

PLAY-OFF FİNALİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

Akhisarspor'un liglerden düşmesinin ardından stat, normal sezon maçlarına ev sahipliği yapmadı. Ancak 8 Haziran 2023'te Bodrum FK ile Pendikspor arasında oynanan 1. Lig play-off finali bu statta düzenlenmiş, Pendikspor tarihi Süper Lig yükselişini Akhisar'da kutlamıştı.