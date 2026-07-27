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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta siyasi partilerin oldukça kritik ve hareketli geçmesi beklenen grup toplantılarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ankara kulislerinde siyasetin nabzının hızla atacağı bu günlerde gözler, özellikle YENİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Meclis çatısı altındaki programlarına çevrilmiş durumda.

YENİ Parti'nin merakla beklenen ve gündeme dair önemli mesajların verileceği haftalık grup toplantısı, bu Salı günü saat 11:45'te meclis çatısı altında gerçekleştirilecek.

YENİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "YENİ Parti’nin TBMM’deki toplantı salonu hazır…" denildi.

YENİ Parti’nin TBMM’deki toplantı salonu hazır… pic.twitter.com/Z0O4YOyhEi — YENİ PARTİ (@YeniiPartii) July 27, 2026

Öte yandan, CHP cephesinde de stratejik öneme sahip saatler yaşanacak. CHP'nin kapalı grup toplantısı, 30 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'da gerçekleştirilecek. Basına kapalı olarak yapılacak.