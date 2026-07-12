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Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Vanspor FK'nın stat sorunu devam ederken Türk futbolunda örnek bir dayanışma geldi.

İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat, Vanspor FK'nın iç saha maçlarını kendi statlarında oynayabileceğini açıkladı.

VANSPOR STAT ARAYIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Van Atatürk Şehir Stadı'nın yıkılacak olması nedeniyle yeni sezonda iç saha maçlarını oynayacak stat arayan Vanspor, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Diyarbakır'da yaptığı girişimlerden sonuç alamadı.

Vanspor Başkanı Şahin Aslan, Amedspor ve Batman Petrolspor ile yapılan görüşmelerin de olumsuz sonuçlandığını açıklarken kulübün stat arayışının sürdüğünü ifade etti.

İSKENDERUNSPOR'DAN VEFA ÖRNEĞİ

Vanspor'un yaşadığı krize ilk somut destek ise İskenderunspor'dan geldi. Kulüp Başkanı Hakan Bolat, yaptıkları açıklamada deprem döneminde Vanspor'un kendilerine verdiği desteği unutmadıklarını vurguladı.

Bolat, "Futbol sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Futbol; vefadır, dayanışmadır, zor günde omuz omuza durabilmektir." ifadelerini kullandı.

'STADIMIZIN KAPILARI SONUNA KADAR AÇIK'

İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat, Vanspor'a statlarını açabileceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Deprem felaketinin ardından en karanlık günlerimizde yanımızda duran camialardan biri Vanspor'du. Bunun karşılığını vermek bizim için bir görev ve vefa borcudur. Bu nedenle 1. Lig standartlarına uygun stadımızın kapıları Vanspor'a sonuna kadar açıktır."

Bolat ayrıca Türk futbolunun rekabet kadar kardeşlik ve dayanışmayla da büyüyeceğine inandıklarını dile getirdi.

GÖZLER TFF'YE ÇEVRİLDİ

İskenderunspor'un bu anlamlı çağrısı Vanspor camiasında memnuniyetle karşılanırken nihai kararın Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılacak görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.