Lüks otomobilde sert düşüş: Üç dev markanın satışı adeta çakıldı

Yılın ilk altı ayında Türkiye otomobil pazarında yaşanan yüzde 9,79'luk daralma, uzun süredir genel pazardan daha dirençli bir görünüm sergileyen premium ve lüks markaları da etkiledi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak-Haziran 2026 döneminde premium markaların toplam satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,63 azalarak 59 bin 91 adede geriledi. BMW, Audi ve Mercedes-Benz'deki toplam satış kaybı 10 bin adedi aşarken, Volvo, Jeep ve MINI daralan pazarda satışlarını artırarak rakiplerinden olumlu yönde ayrıştı. Böylece lüks tüketim tamamen geri çekilmese de koşulsuz büyüme dönemi sona ermiş oldu. Haziran ayında da devam eden düşüş, pazardaki yavaşlamanın geçici bir hareketten öteye geçerek daha kalıcı bir eğilime dönüştüğünü ortaya koydu.