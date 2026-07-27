Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Motorine gelecek zam resmen açıklandı: Beklenenin yarısı geldi

Motorine gelecek zam resmen açıklandı: Beklenenin yarısı geldi

ABD ile İran arasındaki gerilimin durulmasıyla gerileyen küresel petrol fiyatları akaryakıta indirim olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre motorine bu gece indirim geliyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Motorine gelecek zam resmen açıklandı: Beklenenin yarısı geldi - Resim: 1

Uluslararası piyasalardaki düşüşün etkisiyle motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ciddi bir indirim beklenirken, pompaya yansıyacak gerilemeyle birlikte büyükşehirlerde ve doğu illerinde fiyatlar belirgin şekilde geri çekilecek.

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Motorine gelecek zam resmen açıklandı: Beklenenin yarısı geldi - Resim: 2

ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların durmasının ardından küresel petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı.

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Motorine gelecek zam resmen açıklandı: Beklenenin yarısı geldi - Resim: 3

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte motorin fiyatlarında da önemli bir indirim bekleniyor.

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Motorine gelecek zam resmen açıklandı: Beklenenin yarısı geldi - Resim: 4

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren itibaren geçerli olmak üzere 2,95 TL indirim yapılması bekleniyordu. Ancak beklenen tutar gerçekleşmedi. İndirim miktarı motorinin litresinde 1,34 lira oldu.

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Motorine gelecek zam resmen açıklandı: Beklenenin yarısı geldi - Resim: 5

Gazeteci Olcay Aydilek, konuya ilişkin "Motorine, 2,95 TL indirim göründü. Devlet, ÖTV kesintisi yaparsa fiyatlar değişmeyecek.Sektör kaynakları: "Son zammın yarısı yerine 1,27 TL’si ÖTV’den karşılandı. Çünkü ÖTV kalmadı. 4,20 TL yansıdı. Devlet, 2,95 TL’yi pompaya indirim olarak yansıtabilir. Saat 16.00’da netleşir.” dedi.

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Motorine gelecek zam resmen açıklandı: Beklenenin yarısı geldi - Resim: 6

Ardından yeni paylaşım yapan Aydilek, indirim tutarının 1 lira 34 kuruş olduğunu açıkladı.

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Motorine gelecek zam resmen açıklandı: Beklenenin yarısı geldi - Resim: 7

İndirimin pompaya yansımasının ardından motorinin litre fiyatının İstanbul'da 77,18 TL'ye, Ankara'da 78,29 TL'ye, İzmir'de 78,56 TL'ye ve doğu illerinde yaklaşık 80,02 TL'ye gerilemesi bekleniyor.

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27 Temmuz (İndirimsiz) akaryakıt fiyatları şöyle:

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İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.05 TL

Motorin litre fiyatı: 78.52 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

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İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.90 TL

Motorin litre fiyatı: 78.37 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

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Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.01 TL

Motorin litre fiyatı: 79.63 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

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İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.29 TL

Motorin litre fiyatı: 79.90 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL

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