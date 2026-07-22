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Kaynak: İHA

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Vanspor'un uzun süredir beklediği stat projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Van Stadyumu ve Yaşam Kompleksi için resmi imzalar atıldı. Projenin ihalesinin ağustos ayında yapılması planlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Van'a kazandırılacak Van Stadyumu ve Yaşam Kompleksi projesinin protokolünü imzaladı.

15 BİN KİŞİLİK MODERN STAT

Yaklaşık 15 bin oturma, 20 bin toplam seyirci kapasitesiyle projelendirilen Van Stadyumu ve Yaşam Kompleksi'nin yapım ihalesi ağustos ayında gerçekleştirilecek. İhale süreci Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yürütülecek.

Şehir merkezine yakın konumda inşa edilecek statta 1.500 araç kapasiteli kapalı otopark da yer alacak.

SADECE FUTBOL MAÇLARINA EV SAHİPLİ

Proje yalnızca futbol karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak bir stat olarak değil, çok amaçlı bir yaşam merkezi olarak tasarlandı.

Kompleks içerisinde mağazalar, kafeteryalar, restoranlar, sosyal yaşam alanları ve ticari birimler bulunacak. Böylece tesisin sadece maç günlerinde değil, yıl boyunca kent sakinleri tarafından aktif şekilde kullanılması hedefleniyor.

Antrenman salonları ve spor alanlarıyla profesyonel sporculara hizmet verecek kompleks, farklı yaş gruplarındaki vatandaşların da spor yapabileceği modern bir yaşam alanı sunacak.

Ayrıca kapalı otoparkın yer altında konumlandırılmasıyla üst bölümde yayalara ayrılmış geniş kamusal alanlar oluşturulacak.