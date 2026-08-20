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Kaynak: AA

Zonguldak’ta olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişler geçici olarak yasaklandı. Valilik, yasağın 21 Ağustos Cuma günü tam gün uygulanacağını, 22 Ağustos Cumartesi günü ise saat 12.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu.

ZONGULDAK’TA DENİZE GİRİŞ YASAĞI

Zonguldak Valiliği, kentte beklenen olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla denize girişlerin yasaklandığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos Cuma günü gün boyunca ve 22 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’ye kadar il genelinde denize girmek yasak olacak.

VATANDAŞLARA GÜVENLİK UYARISI

Valilik açıklamasında, olumsuz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtilerek vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Açıklamada, belirtilen tarihlerde denize giriş yasağına riayet edilmesinin vatandaşların güvenliği açısından önem taşıdığı vurgulandı.