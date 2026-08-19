Kaynak: Haber Merkezi

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen düzenleme ile ilgili adeta isyan etti. Karara ve getirilen kısıtlamalara tepki gösteren Akbaba, çaresizliğini ve öfkesini dile getirirken adalet vurgusu yaptı.

Açıklamasında terör örgütü üyelerine tanınan imkanlara ve rahatlığa dikkat çeken Akbaba, kendisine barikat kurmuş polislere, "İstediğim yere giderim, yasak dinlemiyorum! Çünkü PKK serbest, ben her şeyi yaparım" sözlerini sarf etti.

Evladını vatan uğruna toprağa vermiş bir ananın yüreğinden dökülen bu yakıcı sözler, alanın atmosferini bir anda değiştirdi. Akbaba konuşmasını sürdürürken, güvensizlik ve adaletsizlik hissiyatının getirdiği acıyla gözyaşlarına hakim olamadı. O anlarda çevrede güvenlik önlemi alan ve ananın haykırışına tanıklık eden görevli bir polis memuru da gözyaşlarını tutamadı. Şehit anası ile Türk polisinin sessizce paylaştığı bu ortak gözyaşı, salondaki ve ekran başındaki herkesin yüreğini dağladı.

PAKİZE AKBABA KİMDİR?

Pakize Akbaba, Türkiye'de şehit ailelerinin gür sesi ve temsilcisi haline gelmiş, Şehit Anaları Derneği'nin başkanlığını yürüten simge bir isimdir. Pakize Akbaba, Piyade Kurmay Binbaşı Zafer Akbaba'nın annesidir. Kurmay Binbaşı Zafer Akbaba, 1993 yılında Hakkâri Yüksekova’da terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyonlar sırasında şehit düşmüştür.