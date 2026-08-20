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Kaynak: AA / DHA / İHA

Selçuk Bayraktar, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 etkinliğinin açılışında konuştu. Türkiye’nin denizlerdeki haklarına ve gençlere yönelik teknoloji çalışmalarına dikkat çeken Bayraktar, “Mavi Vatan’ın tek bir damlasından asla vazgeçmeyiz” mesajını verdi.

“MAVİ VATAN’IN TEK BİR DAMLASINDAN VAZGEÇMEYİZ”

Türkiye’nin kara yüzölçümünün yaklaşık 783 bin kilometrekare olduğunu belirten Bayraktar, deniz yetki alanlarının ise 462 bin kilometrekare olduğunu söyledi.

Bayraktar, Mavi Vatan’a ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Karadaki vatanımız yuvamızsa, Mavi Vatan bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Nasıl ki evimizin bir odasından vazgeçmiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan’ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz.”

Gençlere denizleri sevdirmek ve Mavi Vatan bilincini kazandırmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini belirten Bayraktar, yüzme, yelken ve kürek yarışlarının yanı sıra SAT ve SAS komandolarının gösterilerinin de gerçekleştirildiğini aktardı.

GENÇLER DENİZ TEKNOLOJİLERİNDE YARIŞIYOR

TEKNOFEST kapsamında gençlerin İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roketi ve İnsansız Deniz Araçları yarışmalarında geleceğin teknolojilerini geliştirdiğini ifade eden Bayraktar, Türk donanmasının önemli unsurlarına da dikkat çekti.

Bayraktar, TCG Anadolu, TCG İstanbul, denizaltılar ve Savarona gibi unsurların etkinlik kapsamında ziyaretçileri beklediğini belirtti. Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu’dan kalkıp inebilme kabiliyetine de değinen Bayraktar, bunun deniz havacılığında yeni bir döneme işaret ettiğini söyledi.

“GENÇLERE İKİ TAVSİYEM VAR”

Konuşmasının son bölümünde gençlere mesaj veren Bayraktar, hedef belirlemenin önemine dikkat çekti.

“Rotası ve menzili olmayan bir gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz” diyen Bayraktar, gençlere kendilerine ait yüksek bir ideal belirlemeleri çağrısında bulundu. Köklerine ve değerlerine bağlı kalmanın önemini de vurgulayan Bayraktar, gençlerin kendi rotalarında ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

Bayraktar ayrıca TEKNOFEST Güneydoğu'nun 30 Eylül'de Şanlıurfa'da başlayacağını belirterek tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.