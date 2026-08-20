Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, son dönemde yeniden gündeme gelen kademeli emeklilik tartışmalarına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.
SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan kademeli emeklilik açıklaması
SGK uzmanı Özgür Erdursun, kademeli emeklilik bekleyen milyonlarca kişiye canlı yayında net mesaj verdi. Peki yakın zamanda kademeli emeklilik çıkacak mı? İşte SGK uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamasına göre kademeli emeklilik olasılığı....Hava Demir
YouTube canlı yayınında konuşan Erdursun, milyonlarca kişinin beklediği düzenleme için hem kısa hem de uzun vadeli öngörülerini paylaştı.
Kısa Vadede Kademeli Emeklilik Beklemeyin
Erdursun, kademeli emeklilik yasasının kısa vadede hayata geçmesinin güç göründüğünü vurguladı. “Kısa vadede böyle bir düzenleme beklemiyorum” diyen uzman, özellikle 2027 yılına dikkat çekti.
2027’de Kademeli Emeklilik Çıkar Mı?
Erdursun’un net ifadesi şöyle:
“Siyasette veya ekonomide çok büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde, 2027 yılında kademeli emeklilik düzenlemesinin çıkması beklenmiyor.”
Bu açıklama, EYT kapsamı dışında kalan ve 9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan vatandaşlar için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.
Uzun Vadede Kademeli Emeklilik Mümkün
Uzman, demografik yapıdaki değişim ve emekli sayısındaki artış nedeniyle sistemin uzun vadede yeni formüllere ihtiyaç duyacağını belirtti.
“Uzun vadede değişen koşullar kademeli emeklilik gibi düzenlemeleri yeniden masaya getirebilir” diyen Erdursun,
ancak bunun EYT gibi yaş şartını tamamen kaldıran bir model olmayacağını da ekledi.
Özetle Özgür Erdursun’un Mesajı: Kısa Vadede Kademeli Emeklilik Beklemeyin
2027 yılında büyük sürpriz olmazsa çıkmaz
Uzun vadede ise gündeme gelme ihtimali var
Kademeli emeklilik bekleyenler için şu anki tablo net: Yakın dönemde yasal bir düzenleme öngörülmüyor.