Federasyondan yapılan duyuruda, organizasyonda yarı final karşılaşmaları dışında tüm turların tek maç üzerinden eleme sistemiyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, 2026-2027 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nın eleme turlarına ilişkin resmi tarihler de kamuoyuyla paylaşıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 takvimi açıklandı - Resim : 1

1. eleme turu: 15, 16, 17 Eylül

2. eleme turu: 6, 7, 8 Ekim

3. eleme turu: 27, 28, 29 Ekim

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4. eleme turu: 1, 2, 3 Aralık

5. eleme turu: 15, 16, 17 Aralık / 22, 23, 24 Aralık

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 takvimi açıklandı - Resim : 3

Son 16 turu: 12, 13, 14 Ocak 2027

Çeyrek final: 2, 3, 4 Şubat 2027

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Yarı final 1. maçları: 2, 3 veya 4 Mart 2027

Yarı final 2. maçları: 20, 21 veya 22 Nisan 2027

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 takvimi açıklandı - Resim : 5

FİNAL: 29 MAYIS 2027

Açıklamada 5. eleme turu maçlarında 15, 16, 17 Aralık ve 22, 23, 24 Aralık tarihlerinin birlikte kullanılabileceği, Avrupa'da mücadele eden ekiplerin durumlarına göre 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinin değerlendirilebileceği belirtildi.