Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı: Süper Lig’e gelir gelmez ilk sıraya oturdu

Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı: Süper Lig’e gelir gelmez ilk sıraya oturdu

Trabzonspor'un kadrosuna katmaya hazırlandığı Mohamed Salah, resmi imzaların atılmasıyla Süper Lig tarihine geçmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Diğer
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Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı: Süper Lig’e gelir gelmez ilk sıraya oturdu - Resim: 1

Yaz transfer döneminde dikkat çeken hamlelere imza atan bordo-mavili ekip, Mısırlı yıldızla anlaşmaya vardı. Kulüp, transfer görüşmelerinin başladığını duyururken, Salah'ın İstanbul'a geldikten sonra Trabzon'a geçerek resmi süreci tamamlaması bekleniyor.

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Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı: Süper Lig’e gelir gelmez ilk sıraya oturdu - Resim: 2

Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Mohamed Salah, Süper Lig tarihinde en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcu unvanını elde edecek.

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Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı: Süper Lig’e gelir gelmez ilk sıraya oturdu - Resim: 3

Böylece daha önce bu alanda zirvede bulunan Victor Osimhen'in rekoru Salah'a geçmiş olacak.

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Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı: Süper Lig’e gelir gelmez ilk sıraya oturdu - Resim: 4

Süper Lig tarihinde en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcular sıralaması ise Transfermarkt verilerine göre şekilleniyor.

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Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı: Süper Lig’e gelir gelmez ilk sıraya oturdu - Resim: 5

10- Miralem Pjanic: 70 milyon Euro

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Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı: Süper Lig’e gelir gelmez ilk sıraya oturdu - Resim: 6

9- Nicolas Pepe: 75 milyon Euro

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Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı: Süper Lig’e gelir gelmez ilk sıraya oturdu - Resim: 7

8- Arda Güler: 90 milyon Euro

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Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı: Süper Lig’e gelir gelmez ilk sıraya oturdu - Resim: 8

7- Marco Asensio: 90 milyon Euro

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Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı: Süper Lig’e gelir gelmez ilk sıraya oturdu - Resim: 9

6- Dele Alli: 100 milyon Euro

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Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı: Süper Lig’e gelir gelmez ilk sıraya oturdu - Resim: 10

5- Leroy Sane: 100 milyon Euro

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Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı: Süper Lig’e gelir gelmez ilk sıraya oturdu - Resim: 11

4- Mauro Icardi: 100 milyon Euro

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Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı: Süper Lig’e gelir gelmez ilk sıraya oturdu - Resim: 12

3- N'Golo Kante: 100 milyon Euro

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Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı: Süper Lig’e gelir gelmez ilk sıraya oturdu - Resim: 13

2- Victor Osimhen: 120 milyon Euro

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Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı: Süper Lig’e gelir gelmez ilk sıraya oturdu - Resim: 14

1- Mohamed Salah: 150 milyon Euro

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