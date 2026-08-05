Yaz transfer döneminde dikkat çeken hamlelere imza atan bordo-mavili ekip, Mısırlı yıldızla anlaşmaya vardı. Kulüp, transfer görüşmelerinin başladığını duyururken, Salah'ın İstanbul'a geldikten sonra Trabzon'a geçerek resmi süreci tamamlaması bekleniyor.
Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı: Süper Lig’e gelir gelmez ilk sıraya oturdu
Trabzonspor'un kadrosuna katmaya hazırlandığı Mohamed Salah, resmi imzaların atılmasıyla Süper Lig tarihine geçmeye hazırlanıyor.Kaynak: Diğer
Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Mohamed Salah, Süper Lig tarihinde en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcu unvanını elde edecek.
Böylece daha önce bu alanda zirvede bulunan Victor Osimhen'in rekoru Salah'a geçmiş olacak.
Süper Lig tarihinde en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcular sıralaması ise Transfermarkt verilerine göre şekilleniyor.
10- Miralem Pjanic: 70 milyon Euro
9- Nicolas Pepe: 75 milyon Euro
8- Arda Güler: 90 milyon Euro
7- Marco Asensio: 90 milyon Euro
6- Dele Alli: 100 milyon Euro
5- Leroy Sane: 100 milyon Euro
4- Mauro Icardi: 100 milyon Euro
3- N'Golo Kante: 100 milyon Euro
2- Victor Osimhen: 120 milyon Euro
1- Mohamed Salah: 150 milyon Euro