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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındık piyasasına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Ferrero’nun Rekabet Kurumu’na verdiğini söylediği taahhütlerin etrafından dolaşıldığını öne süren Akça, şirketi Rekabet Kurumu’na şikâyet ettiğini açıkladı. Akça, Fiskobirlik’in alım fiyatlarını da eleştirerek müfettişleri göreve çağırdı.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, düzenlediği basın toplantısında fındık piyasasında oluşan fiyatlardan Ferrero’ya, Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin denetimlerinden Fiskobirlik’e kadar birçok konuda sert açıklamalarda bulundu.

Serbest piyasada fındığın 170-180 lira seviyelerine kadar gerilemesini Ferrero’nun taahhütlerini yerine getirmemesine bağlayan Akça, ellerinde bunu desteklediğini söylediği bilgi ve belgeler bulunduğunu öne sürdü.

“400-410 LİRALIK TEKLİF TOPLANIYOR” İDDİASI

Akça, Ferrero’nun piyasadaki iş ortaklarından kabuklu fındık için değil, farklı kalite sınıflarındaki ürünlere yönelik fiyat teklifleri istediğini öne sürerek şu iddiada bulundu:

“Elimizde bilgi var, elimizde belge var. Ferrero’nun piyasadaki işbirlikçilerine ‘A kalite ürünü 410 liraya, B kalite ürünü 405 liraya, C kalite ürünü de 400 liraya verin’ diye bir teklif topluyor el altından.”

Bunun Rekabet Kurumu’na verilen taahhütlerin etrafından dolaşmaya yönelik bir yöntem olduğunu savunan Akça, tekliflerin satıcı firmalar tarafından e-posta yoluyla gönderilmesinin istendiğini ileri sürdü.

“NEDEN 250 LİRADAN ALIM YAPTIĞINI AÇIKLAMIYOR?”

Ferrero’nun açıklanan taban fiyatın altında fındık almayacağı yönünde taahhütte bulunduğunu söyleyen Akça, şirketin buna rağmen piyasaya “250 TL’den fındık alıyorum” şeklinde bir açıklama yapmadığını belirtti.

Akça şöyle konuştu:

“Piyasa açılalı bir buçuk ayı geçmiş. Alım fiyatı açıklamamış. Yine arkadan dolanıp bizi, sizi sömürmeye çalışıyor. Biz bunları açığa çıkarıyoruz. Elimizde bilgi ve belgeler de var.”

FERRERO’YU REKABET KURUMU’NA ŞİKÂYET ETTİ

Akça, açıklamasının en dikkat çekici bölümünde Ferrero hakkında Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunduğunu duyurdu:

“Verdiği taahhüdü delmek veya delmek için arkadan dolanan Ferrero’yu Rekabet Kurumu’na şikâyet ediyorum.”

MÜFETTİŞLERE ÇAĞRI: “İHRACAT RAKAMLARINDAN BAŞLAYIN”

Ticaret Bakanlığı tarafından sahaya gönderildiği belirtilen müfettişlerin denetim yöntemini de eleştiren Akça, incelemelerin ihracatçı firmaların rakamlarından başlayarak yapılması gerektiğini savundu.

Denetimlerin önceden bilindiğini öne süren Akça, “Sizin geleceğiniz 15 gün önceden gırnatayla bildirilmişti. E siz de minareyi çaldıysanız kılıfını da hazırlamışsınızdır” ifadelerini kullandı.

Akça, müfettişlere şöyle seslendi:

“Önce gidin Ferrero’nun ihracat rakamlarından başlayarak bu araştırmayı yapın. İhracat firmalarının ihracat rakamlarından başlayarak aşağıya inmeniz gerektiğini düşünüyorum.”

“170-180 LİRAYA ALINAN FINDIK 1.400 LİRAYA SATILIYOR”

Akça’nın gündeminde fındığın işlenmesinin ardından ulaştığı perakende fiyatları da vardı.

Sanayicinin kabuklu fındığı 170-180 liraya aldığını belirten Akça, satış ofislerinde bir kilogram kavrulmuş fındığın 1.400 liraya kadar satıldığını söyledi.

Akça, kabuğun da ekonomik değeri bulunduğuna dikkat çekerek, kırma ve paketleme maliyetlerinin incelenmesini istedi:

“Gidin satış ofislerine bakın. Ürünü aldığınız fiyatlara bakın. Kırma, paketleme maliyetlerine bakın. Ama kabuğu da dikkate alın. Ondan sonra görelim fahiş fiyat neredeymiş.”

“ÜRETİCİNİN ALIN TERİNİ HEBA ETMEYİ BIRAKIN”

Fındık üreticisinin emeğinin karşılığını alamadığını savunan Akça, sözlerini sertleştirerek, “Yeter artık. Bu üreticinin alın terini, elinin emeğini heba etmeyi, çalmayı artık bırakın” dedi.

FİSKOBİRLİK’E DE SERT ELEŞTİRİ

Akça’nın eleştirilerinden Fiskobirlik de payını aldı. Fiskobirlik’in geçmişte üreticilerin örgütlü olduğu güçlü bir yapı olduğunu ancak yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle piyasadan çekildiğini hatırlatan Akça, son dönemde yeniden faaliyete geçmesine rağmen üretici birliği gibi davranmadığını savundu.

“Fiskobirlik bir üretici birliği olarak değil, serbest piyasadaki bir sanayici olarak faaliyet göstermeye başladı.”

Fiskobirlik’in yüksek marka değerine ve mamul ürün üretme imkânına sahip olduğunu belirten Akça, kuruluşun üreticinin ürününü hak ettiği değerden almak için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

“MÜFETTİŞ FİSKOBİRLİK’E DE GİTSİN”

Serbest piyasada 180 lira bandındaki alımlar nedeniyle denetimler yapılıyorsa Fiskobirlik’in de aynı kapsamda incelenmesi gerektiğini savunan Akça:

“O zaman Fiskobirlik’in bürolarına da müfettiş gitsin. Çünkü onlar da 180 liraya, 185 liraya alış yapıyor.”

Akça, Fiskobirlik’in “üreticinin birliği olduğunu hatırlayacak hamleler yapması gerektiğini” ifade ederek açıklamasını tamamladı.