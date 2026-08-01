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Dün geceden bu yana Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yapmaya çalışan vatandaşlar, işlem gerçekleştiremiyor. Mobil bankacılık ekranına girmek isteyen kullanıcılar:

"Sunucudan uzun süre boyunca cevap gelmediği için istek sonlandırıldı"

uyarısıyla karşı karşıya kalıyor. Kesinti sadece dijital kanallarla sınırlı kalmayıp bankanın tüm fiziki altyapısını da kilitlemiş durumda.

ESNAF VE VATANDAŞ MAĞDUR: TİCARİ HAYAT KİLİTLENDİ

Sistemlerin durma noktasına gelmesi, günlük alışverişleri ve ticari işlemleri doğrudan olumsuz etkiledi:

POS cihazları ve kart altyapısı çalışmadığı için alışveriş esnasında ödeme alamayan esnaf, müşterilerini geri çevirmek zorunda kaldığını ve ciddi ciro kaybı yaşadığını belirtiyor.

Nakit para çekmek veya yatırmak üzere ATM’lere giden Ziraat Bankası müşterileri, hiçbir işlem yapamadan geri dönüyor.

KESİNTİNİN SEBEBİ NE? BANKADAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Milyonlarca müşteriyi etkileyen dev sistem çöküntüsünün kesin nedeni ve arızanın ne zaman giderileceği henüz netlik kazanmadı. Yaşanan geniş çaplı erişim sorununa ilişkin Ziraat Bankası yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.