Yeniçağ Gazetesi
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IBAN ve hesap bilgilerini kullandıranlar dikkat: Emniyet'ten önemli uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları banka hesaplarını, IBAN ve kredi kartı bilgilerini başkalarının kullanımına açmamaları konusunda uyardı. Yetkililer, hesapların yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve suç örgütlerinin para transferlerinde kullanılabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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IBAN ve hesap bilgilerini kullandıranlar dikkat: Emniyet'ten önemli uyarı - Resim: 1

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), vatandaşları banka hesapları, IBAN ve kredi kartı bilgilerini başkalarına kullandırmamaları konusunda uyardı.

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IBAN ve hesap bilgilerini kullandıranlar dikkat: Emniyet'ten önemli uyarı - Resim: 2

EGM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, banka hesaplarının, IBAN ve kart bilgilerinin hiçbir koşulda başka kişilerle paylaşılmaması ve kimsenin kullanımına izin verilmemesi gerektiği vurgulandı.

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IBAN ve hesap bilgilerini kullandıranlar dikkat: Emniyet'ten önemli uyarı - Resim: 3

"Hesabın sahibi sizseniz sorumlusu da sizsiniz"

Videoda, şüpheli para transferleri ve hesap hareketlerinin gecikmeden ilgili kurumlara bildirilmesi gerektiği belirtilerek, "Hesabınızı koruyun, geleceğinizi riske atmayın." uyarısı yapıldı.

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IBAN ve hesap bilgilerini kullandıranlar dikkat: Emniyet'ten önemli uyarı - Resim: 4

Siber polis tarafından hazırlanan videoda, "Bir hesabın sahibi sizseniz, o hesapta gerçekleşen işlemlerin hesabı da size sorulur." ifadelerine yer verildi.

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IBAN ve hesap bilgilerini kullandıranlar dikkat: Emniyet'ten önemli uyarı - Resim: 5

Kolay kazanç vaatlerine karşı uyarı

Paylaşımda, birçok kişinin kolay para kazanma düşüncesiyle banka hesabı, IBAN ve kredi kartı bilgilerini başkalarının kullanımına açtığına dikkat çekildi.

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IBAN ve hesap bilgilerini kullandıranlar dikkat: Emniyet'ten önemli uyarı - Resim: 6

Bu hesapların dolandırıcılık faaliyetlerinde, terör ve organize suç örgütlerinin finansmanında ya da yasa dışı bahis para transferlerinde kullanılabileceği belirtilerek, hesaplarını kullandıran kişilerin adli soruşturmalarla karşılaşabileceği, maddi kayıplar yaşayabileceği ve telafisi güç sonuçlarla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

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IBAN ve hesap bilgilerini kullandıranlar dikkat: Emniyet'ten önemli uyarı - Resim: 7

Vatandaşlara önemli hatırlatmalar

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşlara banka hesabı, IBAN ve kredi kartı bilgilerini kimseye kullandırmamaları, "Komisyon kazanırsın, hiçbir sorumluluğun olmaz" gibi vaatlere inanmamaları, tanımadıkları kişiler adına para gönderip almamaları ve yasa dışı bahis sitelerine üye olmamaları çağrısında bulundu.

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IBAN ve hesap bilgilerini kullandıranlar dikkat: Emniyet'ten önemli uyarı - Resim: 8

Açıklamada ayrıca, "Bugün bir şey olmaması, yarın da bir şey olmayacağı anlamına gelmez. Kolay kazanç hayali hayatınızın en büyük kaybına dönüşmesin. Hesabınızı ve geleceğinizi koruyun." uyarısı yapıldı.

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