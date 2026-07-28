Hasat öncesi üreticiden TMO'ya kritik çağrı: Kuru üzümde fiyat beklentisi 150 lira

"GENÇ NÜFUSU TARIMDAN UZAKLAŞTIRDIK"

Sektördeki en büyük tehdidin genç nüfusun tarımdan çekilmesi olduğunu söyleyen Yalvaç ise şunları söyledi:

"Biz 14 kuzeniz ancak ailede toprağı işleyen sadece iki kişi kaldık. Sadece Salihli’de değil, tüm Türkiye’de genç çiftçi nüfusu tükeniyor. Devletimizin gençleri acilen tarıma yönlendirmesi gerekiyor. Aksi takdirde çuval dolu paramız olsa dahi 3, 5 veya 10 sene sonra pazarda satacak ürün bulamayacağız. Bu tehlike sadece üzüm için değil; fındık, çay, domates ve biber için de geçerlidir."