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Kaynak: Haber Merkezi

Geçtiğimiz mayıs ayında CHP'den ayrılarak AKP'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın WhatsApp hesabında paylaşılan durumlar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Belediye içerisindeki torpil talepleri, kadro beklentileri ve görev yeri değişikliklerine ilişkin özel yazışmaların yanlışlıkla "durum" olarak paylaşıldığı öne sürüldü.

Köksal'ın WhatsApp durumunda görülen paylaşımlarda, belediyedeki torpil talepleri, kadro istekleri ve kurum içindeki görüş ayrılıklarını içeren mesajlar yer aldı. Ekran görüntülerinde, parti değişikliğinin ardından belediyede yaşanan kadro hareketliliği, personelin farklı birimlere gönderilmesi ve yakınların işe alınmasına yönelik talepler dikkat çekti.

"BAŞKANIM BENİM OĞLUMU UYGUN BİR YERE ALACAĞINIZDAN EMİNİM"

Paylaşılan mesajlardan birinde "Başkanım benim oğlumu uygun bir yere alacağınızdan eminim" ifadeleri yer alırken, başka bir yazışmada ise "Oğlum pazartesi istifa edeceğim diyor, vereceğiniz her karara saygı duyarım" sözleri öne çıktı.

Durum paylaşımlarında belediye personeli ile bazı birim yöneticileri arasında yaşandığı öne sürülen anlaşmazlıklara ilişkin ifadeler de bulundu.

Bazı çalışanların otopark gibi birimlere gönderildiği, yöneticiler arasında gruplaşmalar yaşandığı iddiaları mesajlara yansırken, "Biz dün de bugün de Burcu Köksal'cıyız" ve "Burcu Köksal az kaldı gidecek diyen..." ifadeleri belediye içindeki tartışmaların boyutunu gözler önüne serdi.

Gündem olan durum paylaşımlarındaki dikkat çekici ayrıntılardan biri de mesajların ardından eklenen not oldu. Paylaşımda yer alan "Bu mesajı atan Ahmet Türk YÜNTAŞ'ta müdür yardımcısı" ifadesi, mesajların kim tarafından gönderildiğini kayıt altına almak ya da üçüncü kişilerle paylaşmak istenirken yanlışlıkla herkese açık şekilde durum olarak yayımlandığı ihtimalini gündeme taşıdı.