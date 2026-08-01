Otomotiv sektöründe dengeleri değiştirecek yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte, yüksek performanslı araçlar ve elektrikli otomobiller için "asgari maktu vergi" dönemi başlıyor. Düzenlemenin ana hedefinde ise teknik kapasitesi yüksek elektrikli araçlar, lüks performans otomobilleri ve şehirlerde yaygınlaşan 4x4 SUV modeller yer alıyor.

100 BİN LİRA SINIRI GETİRİLDİ

Yeni yasal düzenlemeye göre, herhangi bir binek otomobil için hesaplanan nispi ÖTV tutarının 100 bin TL’nin altında kalması durumunda, "asgari maktu vergi" kuralı işletilecek ve tüketiciden asgari 100 bin TL ÖTV tahsil edilecek. Eğer hesaplanan nispi ÖTV tutarı bu sınırı aşarsa, aşan kısım mevcut sistemdeki gibi alınmaya devam edecek.

Aynı sistem iki ve dört tekerlekli diğer araç tiplerini de kapsıyor. Motosiklet ve ATV gibi araçlarda ise uygulanacak asgari maktu vergi tutarı 30 bin TL olarak belirlendi. Belirlenen bu vergi alt sınırları sabit kalmayacak; her yıl açıklanan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) oranında otomatik olarak artırılacak.

YERLİ ÜRETİM TOGG'A REKABET KALKANI

Sözcü’den Erdoğan Toprak’ın edindiği bilgiye göre; atılan bu vergi adımının stratejik amaçlarından biri de yerli otomobil TOGG'un pazar payını ve rekabet gücünü korumak. Özellikle Türkiye pazarına giren yüksek performanslı ithal elektrikli araçların maliyetini artırarak yerli üretimi desteklemeyi amaçlayan düzenleme, sadece elektrikli araçlarla sınırlı kalmayacak. Karbon emisyonu yüksek dizel araçların ve motor hacmi geniş SUV/4x4 modellerin de ilerleyen süreçte ilave ÖTV yükleriyle karşılaşması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI'NIN YETKİLERİ GENİŞLETİLDİ

Düzenlemenin en çok dikkat çeken maddelerinden biri de Cumhurbaşkanı'na tanınan yeni inisiyatif alanları oldu. Yeni kanunla birlikte Cumhurbaşkanı, araçların teknik donanımlarına ve özelliklerine göre ÖTV oranlarını yeniden belirleme konusunda geniş yetkilerle donatıldı. Ayrıca, 100 bin TL ve 30 bin TL olarak belirlenen asgari maktu vergi tutarlarını sıfıra indirme veya