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ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Fed’in para politikasına ilişkin faiz artışı beklentisini güncelledi. Banka, daha önce 2027’nin ikinci yarısı olarak öngördüğü ilk faiz artışı beklentisini Aralık 2026’ya revize etti.

JPMorgan, söz konusu değişikliğin piyasalardaki baskıdan kaynaklanmadığını, Fed’in iletişim politikası ve kurumun güvenilirliğine ilişkin değerlendirmeler sonucunda yapıldığını belirtti.

FED’İN İLETİŞİM TARZINA ELEŞTİRİ

Ekonomim'de yer alan verilere göre JPMorgan ABD Başekonomisti Michael Feroli, Fed Başkanı’nın son basın toplantısında enflasyonla mücadelede izlenecek yol haritasını yeterince net ortaya koyamadığını ifade etti.

Feroli, ayrıca kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin Fed’in temel enflasyon göstergesi olarak kullanılmaya devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizliklerin arttığını söyledi.

JPMORGAN’DAN “GÜVENİLİRLİK” UYARISI

Banka, tahmin değişikliğinin Fed’e yönelik bir “güvenilirlik uyarısı” olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

JPMorgan’a göre, Fed Başkanı’nın geleceğe yönelik yönlendirmelerindeki belirsizlik, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri üzerinde baskı oluşturabilir.

Banka, bazı politika yapıcıların fiyat istikrarını sağlamak amacıyla daha erken faiz artırımına gidilmesi gerektiği görüşünü benimseyebileceğini değerlendirdi.

İLK FAİZ ARTIŞI İÇİN YENİ TARİH ARALIK 2026

JPMorgan’ın yeni tahminine göre Fed’in ilk faiz artışı Aralık 2026’da gerçekleşebilir. Banka, bu beklentinin piyasa hareketlerinden ziyade Fed’in para politikası iletişimindeki gelişmeler ve kurumsal güvenilirlik algısıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Fed’in önümüzdeki dönemde vereceği mesajların, faiz politikasının yönü açısından piyasalar tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.