Pazarlama dünyası laboratuvar önlükleri giymiş bilim insanlarının formül yarıştığı bir yer gibi görünse de sahne arkasında bambaşka bir tiyatro döner.

Çoğu girişimci en lezzetli pizzayı yaparsa veya en hızlı işlemciyi üretirse yarışı kazanacağını sanır. Oysa gerçekler insanların zihnindeki o aşılması zor duvarlara çarptığında etkisini yitirir.

Tüketicinin zihninde bir kez yer eden inanç dildeki tat alma tomurcuklarından veya teknik verilerden çok daha güçlüdür.

Yeni Cola (new coke) vakasını hatırlayalım; insanlar gözleri kapalıyken yeni tadı çok daha fazla sevmişlerdi.

Fakat kutunun üzerindeki logoyu gördükleri an, zihinlerindeki “Orijinal olan en iyisidir” yargısı galip geldi.

O an dilin ne hissettiği önemini kaybetti; kazanan zihindeki o eski köklü güven duygusuydu.

Zihindeki tahtın gücü

Piyasa lideri olmak teknik bir üstünlükten ziyade bir doğruluk algısı yaratır.

Bir bilgisayar firması çıkıp IBM'den daha iyi donanımlar ürettiğini haykırsa bile, müşterinin iç sesi: “Madem öyle, neden herkes hâlâ diğerini alıyor?”

İnsanlar çoğunluğun seçtiği markanın mutlak bir üstünlüğü olduğuna inanmaya meyillidir.

General Motors yıllarca rakiplerinin teknik yenilikleri karşısında geride kalsa dahi, insanların zihnindeki otomotiv devi imajı sayesinde zirvedeki yerini korumayı başardı.

RC Cola milyonlarca test yaparak kendi içeceğinin daha lezzetli olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Sonuç koca bir hiç oldu.

İnsanların zihninde colayı temsil eden bir bir numara zaten vardı. Lezzet tek başına zihindeki yerleşik kanaati yıkmaya yetecek kadar keskin bir balta değildir.

Kabullenmenin getirdiği başarı

Avis ise bu savaşta en dürüst yolu seçerek fark yarattı. Bir numara olmaya çalışmak yerine insanların zihnindeki mevcut tabloyu kabul etti.

“Biz iki numarayız, o yüzden daha çok çabalıyoruz” diyerek zihindeki boşluğu kendi lehine çevirdi. Var olan bir algıyla kavga etmek yerine o algının yanına bir sandalye çekip oturdu.

Pazarlama savaşı bilboardlardaki ışıltılı görsellerden veya market raflarındaki kalabalıktan çok daha derin bir yerde, hepimizin zihnindeki o daracık alanda döner.

İnsanların kafasına yerleşmiş bir fikri yerinden oynatmak atomu parçalamaktan bile daha zordur.

Gerçekten kazanan stratejiler insanların inançlarıyla kavga edip onları dönüştürmeye çalışmak yerine, mevcut algıları bir pusula gibi kabul edip yolunu ona göre çizenlerdir.