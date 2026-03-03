Eskiden bir ürün bedava ise ürün sizsiniz derdik; şimdi durum çok daha derin…

Cebinizdeki telefon, masanızdaki bilgisayar, her an yanınızdaki dijital asistanlar birer casusluk makinesine dönüştü.

OpenAI tarafındaki son gelişmeler teknoloji devlerinin maskesini tamamen düşürdü.

Kâr amacı gütmeyen (!), insanlığa hizmet vaadiyle yola çıkan yapılar, milyar dolarlık yatırımların cazibesine kapılıp savaş makinelerinin dişlisi haline geldiler.

Dijital İzlerin Görünmez Analizi

İstihbarat servisleri geçmişte verileri toplamakta zorlanmazdı, zorluk devasa veri yığınlarını anlamlandırmaktaydı.

Yapay zekâ burada çözüm oldu. Milyonlarca insanın yazışmaları, ses kayıtları, yüz görüntüleri saniyeler içinde taranıyor.

Sistemler kimin kiminle görüştüğünü, hangi fikre yakın olduğunu, yarın nerede bulunacağını tahmin ediyor.

Duygu analiziyle yazdığınız her kelimeden ruh haliniz çıkarılabiliyor. Geçmişte yaptıklarınızdan yola çıkıp ileride ne yapabileceğiniz tahmin ediliyor.

Deepfake videolarla yalan bilgi yayılıyor; insanlar ve toplumlar yönlendiriliyor. Yüz ve ses tanıma sayesinde kalabalığın içinden istenen kişi saniyeler içinde bulunup ayrıştırılabiliyor.

Silahlanan Algoritmalar

Anthropic gibi şirketlerin direnç gösterdiği iddia edilen talepler teknoloji dünyasında ahlaki sınırların ne kadar esnediğini kanıtlıyor.

Pentagon gibi yapıların devasa bütçelerle bu yazılımlara erişmek istemesi tesadüf sayılamaz.

Savaş Bakanlığı ismiyle anılan kurumlar hedef belirleme mekanizmalarını tamamen algoritmalara emanet etme peşindeler.

Yapay zekâ modellerine yüklediğiniz her döküman, sorduğunuz her soru dev bir veri havuzunu besliyor.

Şirketlerin verileriniz güvende vaadi, devletlerin güvenlik talepleriyle karşılaştığında kağıt gibi yırtılıp atılıyor.

Kullanıcılar aboneliklerini iptal ederek tepki gösterse bile, sistem çoktan kişisel sınırları aşmış durumda.

Bedelin Farkında mısınız?

Girdiğiniz her veri oluşturduğunuz her içerik aslında karşı tarafa verilmiş bir istihbarat raporu niteliği taşıyor.

Şirketlerin değerlemeleri gökyüzüne çıkarken, bireysel gizlilik yerin dibine giriyor. Teknoloji dünyasının parlak çocukları; insanlığın ortak mirası olması gereken bilgiyi en yüksek teklifi veren askeri yapılara satıyor.

Gelecekte algoritmalar ne izleyeceğinizden ziyade kimin tehdit sayılacağını da belirleyecekler. Bugün ücretsiz veya ücretli kullandığınız o sistemler, yarın aleyhinize kullanılacak birer kanıta dönüşebilirler.

Eski usul casuslukta birinin peşine takılmak gerekirdi. Şimdiki düzende yapay zekâ kişinin dijital ayak izlerinden yola çıkarak potansiyel tehlikeleri henüz gerçekleşmeden tahmin ediyor.

Savaş Bakanlığı’nın bu teknolojilere iştah kabartmasının sebebi de toplumsal hareketleri bastırmak veya muhalif sesleri erkenden tespit etmek…