Ekonomide bazı kırılma anları vardır. Önceden görülürse yönetilir, görülmezse bedeli ağır olur. Bugün yaşadığımız tablo tam olarak böyle bir eşikte duruyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son toplantısında faiz artırmama kararı, mevcut gelişmeler ışığında yeniden tartışılmayı hak ediyor. Çünkü gelinen noktada, yaşanan dalgalanmaların Merkez Bankası tarafından yeterince öngörülemediği yönünde güçlü bir görüntü oluşmuş durumda. Özellikle jeopolitik risklerin başta İran eksenli gerilimlerin emtia ve petrol fiyatları üzerindeki etkisi, ekonomik dengeleri doğrudan sarsabilecek bir faktörken, bu risklerin para politikasına yeterince yansıtılamadığı görülüyor.

Burada iki ihtimal var. Ya bu gelişmeler gerçekten öngörülemedi ya da öngörülmesine rağmen politika setine yansıtılamadı.

İkinci ihtimal daha kritik.

Çünkü Türkiye’de para politikası sadece teknik bir alan değil; aynı zamanda siyasi atmosferden bağımsız hareket etmekte zorlanan bir yapı. Açık ya da örtük baskı mekanizmaları, Merkez Bankası’nın zamanında ve gerekli ölçüde adım atmasını sınırlayabiliyor. Bu da gecikmiş kararlar ve büyüyen maliyetler anlamına geliyor.

Örneğin, daha erken ve “önden yüklemeli” bir faiz artışı yapılabilseydi, yaklaşık 30 milyar dolara ulaştığı ifade edilen sermaye çıkışının en azından bir kısmı sınırlanabilirdi. Bu tür hesaplamalar, Türkiye gibi kırılgan sermaye hareketlerine açık ekonomilerde sıkça kullanılan bir çerçeveye dayanır: faiz–kur dengesi. Yüksek faiz, kısa vadeli sermaye çıkışını yavaşlatır; düşük faiz ise çıkışı hızlandırır. Bugün yaşanan tablo, bu dengenin yeterince gözetilemediğini düşündürüyor.

Şimdi ise daha zor bir aşamadayız.

Eğer sermaye çıkışı devam eder ve petrol fiyatlarındaki yükseliş sürerse ki bu Türkiye gibi enerji ithalatçısı bir ülke için doğrudan maliyet artışı demektir Merkez Bankası’nın önünde iki temel seçenek kalır:

Birincisi: Faiz artırımı.

Bu, klasik ve doğrudan araçtır. Enflasyonist baskıyı sınırlamak, kur üzerindeki baskıyı azaltmak ve sermaye çıkışını yavaşlatmak için kullanılır. Mevcut koşullarda bu seçeneğin ağırlığı giderek artıyor.

İkincisi: Kur politikasında gevşeme.

Yani döviz kurunun daha serbest hareket etmesine izin vermek. Bu, ani bir devalüasyon anlamına gelmek zorunda değil. Ancak kurun, enflasyon oranına paralel şekilde kademeli yükselmesine göz yumulması anlamına gelebilir.

Nitekim Merkez Bankası yönetiminden gelen son mesajlar da bu ikinci seçeneğin masada olduğuna işaret ediyor. Politikanın sürdürülebilir olmadığına dair yapılan değerlendirmeler, mevcut kur baskısının sonsuza kadar devam edemeyeceğini açıkça ortaya koyuyor.

Burada kritik nokta şu:

Merkez Bankası genellikle ani ve sert kırılmalar yerine, zamana yayılmış ayarlamaları tercih eder. Bu nedenle bir gecede keskin bir devalüasyon beklemek gerçekçi olmayabilir. Ancak kurun, enflasyon kadar hatta zaman zaman onun üzerinde bir hızla yukarı yönlü hareket etmesine izin verilmesi ihtimali giderek güçleniyor.

Bu da şu anlama geliyor:

Önümüzdeki dönemde ekonomik tartışmaların odağı yeniden döviz kuru olacak.

Faiz kararları önemli olmaya devam edecek, ancak asıl sinyal kur hareketlerinden okunacak. Çünkü Türkiye ekonomisinde dengeyi bozan da, yeniden kuran da çoğu zaman kurun kendisi oluyor.

Sonuç olarak, Merkez Bankası’nın önünde artık kolay bir yol yok. Gecikmiş her adım, daha sert bir müdahaleyi zorunlu kılıyor. Bu nedenle önümüzdeki süreçte atılacak adımların zamanlaması, en az kendisi kadar belirleyici olacak.

Ekonomi yönetimi için soru net:

Kontrollü bir geçiş mi, yoksa zorunlu bir düzeltme mi?

Cevabı, çok uzak olmayan bir zamanda piyasalar verecek.