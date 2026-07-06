Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, zeytin ve zeytinyağı ihracat verilerini paylaştı. Zeytinyağında 1 Kasım 2025’te başlayan yeni ihracat sezonunda 30 Haziran 2026 ‘ya kadar, önceki sezona göre ihracat miktar olarak yüzde 62, değer olarak yüzde 59 azalış kaydetti.

Zeytinyağı ihracatı 2024-2025 sezonunda 38 bin 800 ton olurken, 2025-2026 sezonunda 14 bin 850 tona düştü. İhracat geliri ise aynı dönemde 196 milyon 968 bin dolardan, 80 milyon 980 bin dolara geriledi.

ZEYTİNDEKİ DÜŞÜŞ ÇOK HAFİF

Zeytin ihracatında ise çok küçük bir düşüş gerçekleşti. Zeytinde ihracat sezonu 1 Ekim itibariyle resmen başlıyor. 1 Ekim 2024 – 30 Haziran 2025 döneminde 77 bin774 ton olan ihracat bu sezonun aynı döneminde 69 bin 837 tona geriledi. İhracat geliri ise zeytinde 197 milyon 405 bin dolardan 188 milyon 927 bin dolara indi.