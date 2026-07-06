Yeniçağ Gazetesi
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NATO Zirvesi öncesi başkentte OHAL: Yasaklar yürürlüğe girdi

Ankara'da NATO Zirvesi öncesi olağanüstü güvenlik önlemleri devreye alındı. Başkentte milyonları ilgilendiren yeni uygulamalar yürürlüğe girerken, günlük yaşamı etkileyecek kritik kararlar peş peşe açıklandı.

Kaynak: Diğer
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NATO Zirvesi öncesi başkentte OHAL: Yasaklar yürürlüğe girdi - Resim: 1

Ankara'da güvenlik önlemleri başladı
NATO Zirvesi öncesinde başkentte kapsamlı güvenlik tedbirleri uygulanmaya başlandı. Çok sayıda cadde ve sokak kontrollü şekilde ulaşıma kapatıldı.

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NATO Zirvesi öncesi başkentte OHAL: Yasaklar yürürlüğe girdi - Resim: 2

Protokol güzergâhları trafiğe kapatıldı
Devlet başkanları ve yabancı heyetlerin kullanacağı güzergâhlarda araç geçişine izin verilmeyecek.

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NATO Zirvesi öncesi başkentte OHAL: Yasaklar yürürlüğe girdi - Resim: 3

Park etmek de yasak
Kapatılan güzergâhlarda yalnızca trafik değil, araç parkına da izin verilmeyecek. Yetkililer sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirdi.

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NATO Zirvesi öncesi başkentte OHAL: Yasaklar yürürlüğe girdi - Resim: 4

Kritik caddelerde kısıtlama
Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ve Cumhurbaşkanlığı Caddesi başta olmak üzere birçok ana arter geçici olarak kapatıldı.

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NATO Zirvesi öncesi başkentte OHAL: Yasaklar yürürlüğe girdi - Resim: 5

Çankaya ve Yenimahalle'de özel uygulama
Yabancı heyetlerin konaklayacağı bölgelerde Çankaya ve Yenimahalle'deki çok sayıda cadde ve sokakta ek güvenlik tedbirleri uygulanıyor.

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NATO Zirvesi öncesi başkentte OHAL: Yasaklar yürürlüğe girdi - Resim: 6

Drone uçuşlarına tamamen yasak
Ankara hava sahasında güvenlik gerekçesiyle tüm insansız hava araçlarının (drone) uçuşu durduruldu.

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NATO Zirvesi öncesi başkentte OHAL: Yasaklar yürürlüğe girdi - Resim: 7

Scooter ve motokuryelere kısıtlama
Protokol güzergâhlarında motokurye ve elektrikli scooter kullanımına da geçici yasak getirildi.

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NATO Zirvesi öncesi başkentte OHAL: Yasaklar yürürlüğe girdi - Resim: 8

Ağır tonajlı araçlar denetimde
Lojistik, gıda ve ilaç taşıyanlar dahil olmak üzere ağır tonajlı ticari araçların kent girişlerinde sıkı kontroller uygulanacak.

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NATO Zirvesi öncesi başkentte OHAL: Yasaklar yürürlüğe girdi - Resim: 9

Toplantı ve gösterilere izin yok
Miting, yürüyüş, basın açıklaması, protesto, stant açılması, çadır kurulması, bildiri dağıtılması ile afiş ve pankart asılması da yasak kapsamında bulunuyor.

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NATO Zirvesi öncesi başkentte OHAL: Yasaklar yürürlüğe girdi - Resim: 10

Yasaklar 10 Temmuz'a kadar sürecek
Ankara'da NATO Zirvesi kapsamında uygulanan güvenlik tedbirleri ve kısıtlamaların 10 Temmuz tarihine kadar devam etmesi planlanıyor.

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