Ankara'da güvenlik önlemleri başladı
NATO Zirvesi öncesinde başkentte kapsamlı güvenlik tedbirleri uygulanmaya başlandı. Çok sayıda cadde ve sokak kontrollü şekilde ulaşıma kapatıldı.
NATO Zirvesi öncesi başkentte OHAL: Yasaklar yürürlüğe girdi
Ankara'da NATO Zirvesi öncesi olağanüstü güvenlik önlemleri devreye alındı. Başkentte milyonları ilgilendiren yeni uygulamalar yürürlüğe girerken, günlük yaşamı etkileyecek kritik kararlar peş peşe açıklandı.Kaynak: Diğer
Ankara'da güvenlik önlemleri başladı
Protokol güzergâhları trafiğe kapatıldı
Devlet başkanları ve yabancı heyetlerin kullanacağı güzergâhlarda araç geçişine izin verilmeyecek.
Park etmek de yasak
Kapatılan güzergâhlarda yalnızca trafik değil, araç parkına da izin verilmeyecek. Yetkililer sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirdi.
Kritik caddelerde kısıtlama
Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ve Cumhurbaşkanlığı Caddesi başta olmak üzere birçok ana arter geçici olarak kapatıldı.
Çankaya ve Yenimahalle'de özel uygulama
Yabancı heyetlerin konaklayacağı bölgelerde Çankaya ve Yenimahalle'deki çok sayıda cadde ve sokakta ek güvenlik tedbirleri uygulanıyor.
Drone uçuşlarına tamamen yasak
Ankara hava sahasında güvenlik gerekçesiyle tüm insansız hava araçlarının (drone) uçuşu durduruldu.
Scooter ve motokuryelere kısıtlama
Protokol güzergâhlarında motokurye ve elektrikli scooter kullanımına da geçici yasak getirildi.
Ağır tonajlı araçlar denetimde
Lojistik, gıda ve ilaç taşıyanlar dahil olmak üzere ağır tonajlı ticari araçların kent girişlerinde sıkı kontroller uygulanacak.
Toplantı ve gösterilere izin yok
Miting, yürüyüş, basın açıklaması, protesto, stant açılması, çadır kurulması, bildiri dağıtılması ile afiş ve pankart asılması da yasak kapsamında bulunuyor.
Yasaklar 10 Temmuz'a kadar sürecek
Ankara'da NATO Zirvesi kapsamında uygulanan güvenlik tedbirleri ve kısıtlamaların 10 Temmuz tarihine kadar devam etmesi planlanıyor.