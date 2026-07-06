Şehrin enerji altyapısını güçlendirmek, bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirmek ve olası arızaların önüne geçmek amacıyla hazırlanan program kapsamında 22 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
Megakentte karanlık saatler: İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan milyonlarca aboneyi ilgilendiren planlı elektrik kesintisi programı, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.Kaynak: Diğer
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Kesintilerden bir ilçede çalışmalar bu gece başlarken, diğer ilçelerde uygulama 7 Temmuz 2026 Salı günü gün boyunca devam edecek.
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Bazı bölgelerde elektrik kesintisinin yaklaşık 9 saate kadar sürebileceği belirtildi.
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BEDAŞ'ın yayımladığı planlı kesinti takvimine göre, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 22 ilçede belirlenen saatler arasında elektrik verilemeyecek.
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Kesintilerin bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından sona ermesi bekleniyor.
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İşte 7 Temmuz Salı BEDAŞ elektrik kesintisi listesi:
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