Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Megakentte karanlık saatler: İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi

Megakentte karanlık saatler: İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan milyonlarca aboneyi ilgilendiren planlı elektrik kesintisi programı, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Kaynak: Diğer
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Megakentte karanlık saatler: İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 1

Şehrin enerji altyapısını güçlendirmek, bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirmek ve olası arızaların önüne geçmek amacıyla hazırlanan program kapsamında 22 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

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Megakentte karanlık saatler: İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 2

Kesintilerden bir ilçede çalışmalar bu gece başlarken, diğer ilçelerde uygulama 7 Temmuz 2026 Salı günü gün boyunca devam edecek.

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Megakentte karanlık saatler: İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 3

Bazı bölgelerde elektrik kesintisinin yaklaşık 9 saate kadar sürebileceği belirtildi.

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Megakentte karanlık saatler: İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 4

BEDAŞ'ın yayımladığı planlı kesinti takvimine göre, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 22 ilçede belirlenen saatler arasında elektrik verilemeyecek.

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Megakentte karanlık saatler: İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 5

Kesintilerin bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından sona ermesi bekleniyor.

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Megakentte karanlık saatler: İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 6

İşte 7 Temmuz Salı BEDAŞ elektrik kesintisi listesi:

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Megakentte karanlık saatler: İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 20
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Megakentte karanlık saatler: İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 21
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Megakentte karanlık saatler: İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 22
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Megakentte karanlık saatler: İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 23
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Megakentte karanlık saatler: İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 24
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Megakentte karanlık saatler: İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 25
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Megakentte karanlık saatler: İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 26
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Megakentte karanlık saatler: İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 27
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Megakentte karanlık saatler: İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 28
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Megakentte karanlık saatler: İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 29
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Megakentte karanlık saatler: İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 30
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