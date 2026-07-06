Yeniçağ Gazetesi
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Trump konvoyundaki araçları Ankara'da fulledi: Bu faturayı zor öder...

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Liderler Zirvesi’nde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara’da bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi. En çok merak edilen ise konvoyda yer alan araçlar depolarının Türkiye'de ne kadara ABD'de ne kadara dolduğu oldu. Biz de sizler için hesapladık. İşte aradaki fark.

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
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Trump konvoyundaki araçları Ankara'da fulledi: Bu faturayı zor öder... - Resim: 1

Trump’ın NATO Liderler Zirvesi’nde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara’ya getirildi.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı.

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Trump konvoyundaki araçları Ankara'da fulledi: Bu faturayı zor öder... - Resim: 2

Zirve hazırlıkları devam ederken, bir askeri nakliye uçağı havalimanına iniş yaptığı sırada görüntülendi. Bu uçağın, zirveye katılacak 32 liderden biri olan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’da kullanılması öngörülen araçlarını ve helikopterinin parçalarını taşıdığı öğrenildi.

Kargo uçağı ile Ankara’ya getirilen konvoy araçları, bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi.

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Trump konvoyundaki araçları Ankara'da fulledi: Bu faturayı zor öder... - Resim: 3

KONVOYDAKİ ARAÇLARI TÜRKİYE'DE FULLEYEN TRUMP NE KADAR ZARARDA?

ABD'de benzin Türkiye'ye göre hâlâ çok daha ucuz. 5 Temmuz 2026 itibarıyla ABD ulusal ortalaması galon başına yaklaşık 3,80 dolar (1 galon = 3,785 litre). Bu da litre başına yaklaşık 1,00 ABD doları eder.

Türkiye'de 1 litre benzin ise ortalama 1,35 ABD Dolar (62,50 TL).

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Trump konvoyundaki araçları Ankara'da fulledi: Bu faturayı zor öder... - Resim: 4

Net bir bilgi olmamakla birlikte Trump'ın konvoyunda yer alan Cadillac One (The Beast) aracının deposunun tahmini 110–190 litre olduğu ön görülüyor.

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Trump konvoyundaki araçları Ankara'da fulledi: Bu faturayı zor öder... - Resim: 5

Trump, Ankara'da fullediği konvoyundaki her bir araç için her bir litrede 0.35 dolar daha fazla ödeyeceği anlamına geliyor.

190 litreden hesaplarsak, ABD Başkanı araç başına yaklaşık 66,5 dolar (3,112 TL) daha fazla ödeyecek.

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