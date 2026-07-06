Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Sakarya merkezli gerçekleştirilen operasyonda İstanbul, Kocaeli, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Samsun, İzmir, Aksaray ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonun, ülke genelinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüphelileri hedef aldığı belirtildi.

18 TUTUKLAMA VAR

Operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 2 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi.