Küresel piyasalarda altın, hareketli günlerden geçmeye devam ediyor. Bir yanda ABD ile İran arasında yaşanan çatışma geriliminin ardından gelen sert düşüşler, diğer yanda ise diplomatik yumuşamayla birlikte başlayan toparlanma süreci fiyatlara doğrudan yansıdı.
Altın fiyatının 2027 yılında geleceği seviyeyi açıkladı: Banka devleri tek tek duyurdu
ABD ve İran arasındaki jeopolitik gerilimin yumuşamasıyla nefes alan altın, yönünü yeniden yukarı çevirdi. Zayıf gelen ABD istihdam verileri Fed’in faiz politikasına dair beklentileri değiştirirken, gözler küresel piyasalara yön veren 6 dev bankanın 2026 yıl sonu altın tahminlerine çevrildi.Gülsüm Hülya Sundu
Son olarak ABD cephesinden gelen zayıf istihdam verileri, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz beklentilerini yeniden şekillendirdi.
Fed'in yakın vadede daha agresif bir faiz artırımına gitmeyeceği beklentisinin piyasalarda güç kazanması, altının "güvenli liman" cazibesini artırdı ve ons fiyatı son iki haftanın en yüksek seviyelerine tırmandı.
Peki, bu karmaşık tabloda dünyanın en büyük finans kuruluşları altının geleceği için ne diyor? İşte 6 küresel devin 2026 yılı altın öngörüleri:
Piyasanın güçlü oyuncularından Goldman Sachs, 2026 yıl sonu için ons başına 4.900 dolar hedefini koruyor. Bankanın bu iyimser tablosunun arkasında; dünya genelinde merkez bankalarının kesintisiz altın alımları ve gelişmekte olan ülkelerin döviz rezervlerini çeşitlendirme stratejisi yatıyor.
Bank of America, 2026’nın dördüncü çeyreği için ons başına 4.800 dolar tahminiyle yatırımcı karşısına çıkıyor. Ancak BofA, yatırımcı talebindeki yavaşlama sinyalleri ve olası Fed baskıları nedeniyle kısa vadeli beklentilerinde aşağı yönlü bir revizyona gitmiş durumda.
Morgan Stanley, 2026’nın ikinci yarısı için çıtayı yüksek tutarak ons başına 5.200 dolar öngörüsünde bulunuyor. Ancak bankanın kritik bir şerhi var: Bu rekor seviyenin görülebilmesi için altın Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) çok daha güçlü bir para girişinin yaşanması gerekiyor.
Dolardaki Baskı Fiyatlayacak (5.200 Dolar) Bir diğer iddialı kurum olan UBS de önümüzdeki 12 aylık periyot için 5.200 dolar hedefini işaret ediyor. İsviçre merkezli dev banka; Fed politikalarındaki değişimlerin, dolar üzerindeki baskının ve merkez bankalarının piyasaya girişlerinin altını yeniden şahlandıracağını öngörüyor.
2026’nın son çeyreği için hedefini 4.800 dolar olarak belirlerken, yılın ikinci yarısı için beklentilerini aşağı çekti. Bankanın analizine göre; ons altın üçüncü çeyrekte 4.300 dolar seviyelerine kadar gerileyecek, dördüncü çeyrekte ise yeniden toparlanarak 4.800 doları test edecek. Bu dalgalanmanın ana gerekçesi olarak güçlü seyreden ABD makroekonomik verileri gösteriliyor.
Haziran ayı başındaki (9 Haziran) raporunda oldukça iyimser bir tablo çizen JPMorgan, yeni değerlendirmesinde frene bastı. Banka, yıl sonu hedefini belirgin şekilde aşağı çekerek, üçüncü çeyrek için 4.300 dolar, dördüncü çeyrek için ise 4.500 dolar beklentisini açıkladı. JPMorgan yetkilileri, güçlü gelen ABD verilerinin Fed'i erken bir faiz artırımına zorlaması halinde fiyatların daha da aşağı yönlü risk taşıdığı konusunda yatırımcıları uyarıyor.
PİYASADA SON DURUM NE?
3 bin 969 bin dolarlara kadar düşen ons altın 5 gün içinde yüzde 4 yükseliş kaydederek 4 bin 153 dolar seviyelerine geldi. Serbest piyasada gram altın fiyatı 5 bin 935 TL seviyelerinden 6 bin 252 TL bandına gelerek yüzde 5’i aşan performans sergiledi.
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