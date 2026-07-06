Altın fiyatının 2027 yılında geleceği seviyeyi açıkladı: Banka devleri tek tek duyurdu

Morgan Stanley, 2026’nın ikinci yarısı için çıtayı yüksek tutarak ons başına 5.200 dolar öngörüsünde bulunuyor. Ancak bankanın kritik bir şerhi var: Bu rekor seviyenin görülebilmesi için altın Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) çok daha güçlü bir para girişinin yaşanması gerekiyor.