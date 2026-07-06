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Kaynak: Haber Merkezi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen kişilerin itirazlarını görüşmek için bugün toplandı.

Toplantıda, eski Ankara Cumhuriyet Savcısı ve yedek YDK Üyesi Bülent Yücetürk ile Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaş Demir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan'ın haklarındaki tedbir kararına yaptıkları itirazlar masaya yatırıldı.

Toplantının ardından 7 il başkanı 8 kişinin tedbir kararına yaptığı itiraz kararı reddedildi.

Aralarında milletvekillerinin de yer aldığı çok sayıda parti yöneticisi kesin ihraç talebiyle disipline sevk

edilmişti.

Disipline sevk edilen isimler arasında yer alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararına yaptığı itiraz kabul edilmişti.