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Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde, Kirte Olive ev sahipliğinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Kirte Zeytin Hasat Festivali, iki gün boyunca müziği, yöresel lezzetleri ve hasat heyecanını bir araya getirdi. Tarihi yarımadanın manevi atmosferinde gerçekleşen festivalde, yeni sezonun bereketi kutlanırken bu topraklarda verilen mücadelenin hatırası da anıldı.

Habererek'de yer alan bilgilere göre festivalin ilk gününde tarihi Seddülbahir Kalesi’nde sahne alan Serenad Bağcan, şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Müziğin kalenin tarihi dokusuyla buluştuğu konserde coşkulu ve duygusal anlar bir arada yaşandı.

SAYGI DURUŞUNUN ARDINDAN BAHÇELERDE HASAT YARIŞI

Festivalin ikinci gününde Alçıtepe köyünde bir araya gelen köy sakinleri ve konuklar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra yeni sezonun ilk zeytinlerini toplamak üzere bahçelere geçti.

Katılımcıların eşlik ettiği hasat sürecinde gençler arasında zeytin toplama yarışı düzenlendi. En fazla zeytini toplayarak dereceye girenlere ödüller verilirken, gün boyu süren eğlenceli yarışmalar gençlerin festival coşkusunu artırdı.

ZEYTİNİN AĞAÇTAN ŞİŞEYE YOLCULUĞU İLGİYLE İZLENDİ

Festivalin lezzet bölümünde özenle hazırlanan yöresel yemeklerin yarıştığı bir organizasyon gerçekleştirildi. Köyün üretim geleneğini sofralara taşıyan yemek yarışmasının ardından katılımcılar paylaşmanın keyfini yaşadı.

Etkinliğin en ilgi çeken kısımlarından biri ise zeytinin ağaçtan şişeye uzanan yolculuğu oldu. Bahçeden toplanan zeytinlerin işlenerek zeytinyağına dönüşme süreci adım adım izlenirken, yeni sezonun ilk zeytinyağının elde edildiği anlar hafızalara kazındı.

TARİHİ YARIMADA'DA MANEVİ DUYGU DOLU ANLAR

Binlerce şehidin hatırasını taşıyan Gelibolu Tarihi Yarımadası’nda gerçekleşen buluşmada, festival coşkusuna derin bir manevi atmosfer eşlik etti. Katılımcılar, bu toprakların anlamını hatırladıkları anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Festivalin mimarları Mehmet Ayağ ve Tuğçe Türk Ayağ’ın öncülüğünde Kirte Olive ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, Alçıtepe’de üretimi, kültürü ve dayanışmayı aynı sofrada buluşturarak katılımcılardan tam not aldı.