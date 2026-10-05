Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 resmi maçta 77 gole imza atarak kulüp tarihine geçen ve taraftarın sevgilisi olan Arjantinli yıldızın, yeniden İstanbul'a dönmek için harekete geçtiği öne sürüldü.
Icardi maaşından feragat etti: Geri dönüyor
Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Mauro Icardi hakkında Arjantin basınından gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.Kaynak: Diğer
ICARDI’NİN İSTANBUL’A DÖNÜŞ PLANI
El Neuve portalında yer alan ve Arjantinli gazeteci Naiara Vecchio’nun aktardığı bilgilere göre, 15 Temmuz 2026'da Galatasaray'a resmi olarak veda eden deneyimli golcünün bu kararı yalnızca sportif gerekçelere dayanmıyor.
Wanda Nara ile yollarını ayıran Icardi’nin temel hedefi, kızlarını yanına alarak İstanbul’da yaşamak.
Haberde, mahkeme hakimi tarafından Icardi’ye geleceğini planlaması için 30 günlük bir süre tanındığı belirtildi.
Yıldız futbolcunun bu süre zarfında adım atmaması halinde, Türkiye’deki uluslararası iade sürecinin (Restitución Internacional) düşme riskiyle karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.
MAAŞINDA FEDAKARLIK
İstanbul’a dönme konusunda oldukça kararlı olan Icardi’nin, Galatasaray ile masaya oturabilmek adına mali şartlarını minimuma indirdiği öğrenildi
Birlikte oldukları dönemde Wanda Nara ile yıllık yaklaşık 10 milyon Euro kazanan Arjantinli forvetin, kendisini sarı-kırmızılı kulübe 3.5 milyon Euro önerdiği, hatta şartların zorlaşması durumunda bu rakamı 2 milyon Euro seviyesine kadar düşürmeyi kabul ettiği iddia edildi.
SAKATLIK DURUMU TEKLİFLERİ ZORLAŞTIRIYOR
Icardi'nin bu büyük ekonomik fedakarlığının arkasında ailevi nedenlerin yanı sıra yaşadığı ciddi sakatlık probleminin de etkili olduğu vurgulandı.
Geçirdiği sakatlık sebebiyle Avrupa ve dünya kulüplerinde sağlık kontrolünden geçip "oynamaya elverişlidir" raporu almasının zorlaştığı, bu durumun da oyuncunun Galatasaray’a dönüş isteğini artıran bir diğer faktör olduğu kaydedildi.
Henüz Galatasaray yönetiminden konuya ilişkin resmi bir doğrulama veya açıklama gelmezken, sarı-kırmızılı taraftarlar efsane golcülerinin geleceğiyle ilgili verilecek kararı merakla bekliyor.
Icardi, Galatasaray formasıyla 134 resmi maçta 77 gol atarak kulüp tarihine geçmişti.