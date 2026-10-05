Icardi maaşından feragat etti: Geri dönüyor

Birlikte oldukları dönemde Wanda Nara ile yıllık yaklaşık 10 milyon Euro kazanan Arjantinli forvetin, kendisini sarı-kırmızılı kulübe 3.5 milyon Euro önerdiği, hatta şartların zorlaşması durumunda bu rakamı 2 milyon Euro seviyesine kadar düşürmeyi kabul ettiği iddia edildi.