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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta kullanmak üzere Kuzey Kore'den 30 bin ek asker ve balistik füze fırlatma sistemi talep ettiğini iddia etti.

İstihbarat bilgilerine dayandırdığı açıklamada Zelenskiy, ilave askerlerin konuşlandırılması için hazırlıkların Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Voronej bölgesinde sürdüğünü söyledi.

"30 BİN ASKER İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR"

Zelenskiy, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya, Kuzey Kore'den 30 bin asker daha almak istiyor. Haziran ayından bu yana Rusya'nın Voronej bölgesinde bu askerleri karşılamak için hazırlıklar yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri ayrıca Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füzeler için ek fırlatma sistemleri göndermeye hazırlandığını da öne sürdü.

"SADECE UKRAYNA İÇİN DEĞİL"

Zelenskiy, Kuzey Kore'nin Rusya'ya sağladığı askeri desteğin yalnızca Ukrayna için değil, Asya bölgesi için de tehdit oluşturduğunu savundu.

Rusya'nın, Kuzey Kore'nin savaş tecrübesi kazanmasına ve silahlarını gerçek çatışma ortamında test etmesine imkan sağladığını belirten Zelenskiy, bunun Kuzey Kore füzelerinin menzilindeki ülkeler açısından da risk oluşturduğunu dile getirdi.

DAHA ÖNCE DE ASKER GÖNDERMİŞTİ

Kuzey Kore, 2024 yılında Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyonlarına destek amacıyla binlerce asker göndermişti. Farklı kaynaklar bu sayının yaklaşık 15 bin olduğunu belirtiyor.

Pyongyang yönetiminin ayrıca 2022'den bu yana Rusya'ya silah desteği sağladığı da öne sürülüyor.

Güney Kore'nin iddiasına göre ise Ukrayna savaşında şimdiye kadar yaklaşık 2 bin Kuzey Kore askeri hayatını kaybetti.

ASKERİ İŞ BİRLİĞİ SÜRÜYOR

Rusya ile Kuzey Kore, 2024 yılında karşılıklı askeri yardım anlaşması imzalamıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui'nin bu hafta Moskova'ya yaptığı ziyaret sırasında Pyongyang yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına verdiği desteği yineledi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, ülkenin Rusya'nın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma politikasına değişmez destek verdiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ziyaret öncesinde yayımladığı mesajda Kuzey Kore'nin desteği için teşekkür etti.

Öte yandan Kuzey Kore'nin askeri desteği karşılığında Rusya'dan nakit para, askeri teknoloji, gıda ve enerji ürünleri aldığı iddia ediliyor.

Rusya ve Kuzey Kore, Zelenskiy'nin 30 bin asker gönderileceği yönündeki iddiasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.