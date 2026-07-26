Kaynak: Haber Merkezi

CHP'nin Mersin İl Başkanlığı olarak kullanılan bina satışa çıkarıldı. Halk arasında "sarı site" olarak bilinen emlak ilan platformunda yayımlanan ilanda, Mersin'in Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi'nde bulunan müstakil ticari bina için 179 milyon TL satış bedeli belirlendi. İlanda, binanın hem kurumsal kullanım hem de yatırım açısından önemli avantajlar sunduğu belirtildi.

550 METREKARELİK TİCARİ BİNA

İlanda yer alan bilgilere göre satışa çıkarılan bina, zemin artı 2 katlı müstakil ticari yapı niteliğinde bulunuyor. Toplam 550 metrekare kapalı kullanım alanına sahip binada ayrıca 200 metrekare teras, özel bahçe ve açık otopark alanı yer alıyor.

PRESTİJLİ KONUMU ÖNE ÇIKARILDI

İlan açıklamasında binanın Mersin'in en yoğun ticari akslarından birinde bulunduğu ifade edilirken, Hilton Oteli ve Mersin Limanı'na yakın konumu, yüksek tabela görünürlüğü ve yatırım potansiyeli öne çıkarıldı. Yapının şirket genel merkezi, kurumsal ofis, sağlık kuruluşu, eğitim kurumu, banka, plaza ve showroom gibi birçok kullanım amacı için uygun olduğu belirtildi.

TAKAS SEÇENEĞİ DE YER ALDI

İlanda araç ve gayrimenkul takasının değerlendirilebileceği belirtilirken, binanın krediye uygun ve müstakil tapulu olduğu bilgisi de paylaşıldı. Satış ilanında bulunan fotoğraflarda binanın hala CHP Mersin İl Başkanlığı olarak kullanıldığı görülüyor. İlanda binanın satışa sunulduğu ifade edilirken, satışın yapılması halinde il başkanlığının faaliyetlerini aynı binada sürdürüp sürdürmeyeceği ile ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmedi.