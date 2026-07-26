Kanadalı dev şirket TD Securities altında tarih verdi: Altında yeni zirve ne zaman?

"Piyasalar şu anda Temmuz ayında bir faiz adımı olasılığını yüzde 34 olarak fiyatlandırıyor ve Eylül ayındaki bir hamleye daha fazla ağırlık veriyor. Önümüzdeki hafta jeopolitik gelişmeler, Fed kararı ve altın fiyatlarını etkileyebilecek PCE fiyat endeksi verileriyle dolu olacak. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri, faiz artırımı ihtimalini güçlendirerek altında 4.000 doları yeniden aşağı yönlü bir hedef haline getirebilir. Fiyat baskılarındaki herhangi bir soğuma ise altına can simidi sunabilir.”