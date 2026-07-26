Federal Rezerv'in (Fed) önümüzdeki hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısı, haftanın en önemli ekonomik olayı olacak. Ancak bazı analistler, merkez bankasının yüksek enflasyon ile kırılgan ekonomik büyüme arasında sıkışması nedeniyle kararın altın üzerinde sınırlı bir etki yaratabileceğini söylüyor.
Kanadalı dev şirket TD Securities altında tarih verdi: Altında yeni zirve ne zaman?
Altın, son beş haftadır ons başına 4.000 dolar civarındaki kritik destek seviyesini korumayı başardı. Önemli aşağı yönlü riskler sürse de bazı analistler, piyasada yükseliş yönlü bir değişim potansiyelinin arttığını değerlendiriyor.Utku Beycan
Piyasalar Fed’in bu toplantıda faiz oranlarını değiştirmesini beklemiyor; fakat politika yapıcılar yıl sonundan önce yeni bir adım için zemin hazırlayabilir. Aynı zamanda analistler, piyasaların Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yaklaşımına hâlâ alışmaya çalıştığını vurguluyor. FXTM Kıdemli Piyasa Analisti Lukman Otunuga, ABD para politikası etrafındaki belirsizlik göz önüne alındığında, gidişatın enflasyon verilerine bağlı olacağını belirtti:
"Piyasalar şu anda Temmuz ayında bir faiz adımı olasılığını yüzde 34 olarak fiyatlandırıyor ve Eylül ayındaki bir hamleye daha fazla ağırlık veriyor. Önümüzdeki hafta jeopolitik gelişmeler, Fed kararı ve altın fiyatlarını etkileyebilecek PCE fiyat endeksi verileriyle dolu olacak. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri, faiz artırımı ihtimalini güçlendirerek altında 4.000 doları yeniden aşağı yönlü bir hedef haline getirebilir. Fiyat baskılarındaki herhangi bir soğuma ise altına can simidi sunabilir.”
“Sonuç olarak 4.000 dolar seviyesi izlenmesi gereken ana tabandır. Bu seviyenin altına net bir kırılma, 3.950 ve 3.900 dolara doğru kapıyı açar. Seviye korunursa, altın 4.100 ve 4.200 dolara doğru sıçrayabilir."
Yükselen faiz beklentileri altın üzerinde baskı oluştursa da bazı analistler, Orta Doğu'daki çatışmaların değerli metal için bir dönüm noktası yaratabileceğine inanıyor.
XS.com İş Geliştirme Başkanı Simon-Peter Massabni, şu değerlendirmede bulundu:
"Yüksek petrol fiyatları enflasyonu körüklerken ekonomik aktiviteyi ve iş gücü piyasasını olumsuz etkilerse, yavaşlayan büyüme endişeleri nihayetinde enflasyon korkularının önüne geçecektir. Bu aşamada yatırımcılar savunma amaçlı varlıklara yönelecektir. Piyasaların Fed'den gelecekteki bir gevşeme döngüsünü fiyatlamaya başlaması halinde altın bundan faydalanır.”
“Kısa vadede ABD Hazine tahvil getirileri ve dolar, fiyat hareketlerine hakim olmaya devam edecek. Ancak orta ve uzun vadede; resmi sektörün (merkez bankalarının) sürekli talebi, Asya piyasalarının artan etkisi ve küresel fiyatlama süreçlerindeki evrimle yönlenen yapısal bir değişim yaşanıyor. Bu yapısal etkenler korunduğu sürece, fiyat düzeltmelerini ayı piyasasının başlangıcı olarak değil, uzun vadeli yatırımcılar için stratejik alım fırsatları olarak görüyorum."
Commerzbank Emtia Araştırmaları Başkanı Thu Lan Nguyen, altının direnç göstermeye devam etmesiyle piyasada bir değişim potansiyeli görüyor:
"Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanması; Hürmüz Boğazı'nın ve en kötü senaryoda Bab el-Mandeb Boğazı'nın uzun süre kapanması korkularını artırırsa, büyük bir küresel ekonomik kriz yaşanabilir. Böyle bir senaryoda merkez bankaları durgunluğu önlemek için faiz indirimlerine gitmek zorunda kalacağından altın bundan fayda sağlar.”
“Ancak kısa vadede, çatışmaların tırmanması durumunda altın için riskler aşağı yönlüdür; çünkü yükselen enerji fiyatları doğrudan enflasyonu artırır ve merkez bankaları ilk etapta enflasyonu kontrol altına almaya odaklanır."
GivTrade Teknik Analisti Waleed Said, güvenli liman talebinin altına destek sağladığını ancak sürdürülebilir bir yükseliş için yeterli olmadığını belirtti:
"Güvercin bir sürpriz veya dolardaki bir kırılma yükseliş senaryosunu yeniden canlandırabilir. Bu süreçte merkez bankası alımları bir yükseliş katalizöründen ziyade taban desteği görevi görecektir."
İyimserlik artmaya başlasa da bazı analistler değerli metaller konusunda temkinli duruşunu koruyor. Küresel ekonomideki yavaşlama belirtilerine rağmen yükselen reel faiz oranlarının göz ardı edilemeyeceğini savunuyorlar.
Kanadalı dev şirket TD Securities Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, yakın tarihli notunda şu ifadelere yer verdi:
"ABD faiz ve döviz kuru ortamının yakın zamanda uzun vadeli altın pozisyonlarını artırmaya elverişli olacağını düşündürecek temel bir neden yok. Yüksek enerji fiyatlarının enflasyondaki düşüşü tersine çevireceği endişesi, Fed'in fiyat artışlarına tolerans göstermeyeceğine işaret ediyor.”
“Bu durum altın tutmanın fırsat maliyetini artıracaktır. Yüksek faiz ortamı, altının önümüzdeki 12 ay içinde yeni zirvelere ulaşmadan önce tekrar 3.900 dolar/ons desteğine geri düşebileceğini gösteriyor."
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.