Üniversite tercihinde bazı bölümleri iki kez düşünün: İş bulması en zor bölümler belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca aday için kritik tercih maratonu başladı. Geleceklerini şekillendirecek adımları atmaya hazırlanan öğrenciler, üniversite ve şehir seçiminin yanı sıra mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını da yakın takibe aldı. TÜİK verilerinden Sınav Uzmanı İsmail Koç tarafından derlenen araştırma ise dikkat çeken bir tabloyu gözler önüne seriyor: Bazı lisans bölümlerinde mezunların iş bulma süresi 20 ayın üzerine çıkıyor.