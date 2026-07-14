Kaynak: DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya Halk Cephesi Hareketi tarafından, başkent Moskova’da gerçekleştirilen özel bir programa ve sergiye katıldığı ifade edildi. Putin burada yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki petrol rafinerilerini hedef almasına değindi.

Enerji sektörünün temelinin sağlam olduğunu ifade eden Putin, “Her zaman misilleme yapacağız. Yanıtımız çok daha güçlü olacak. Düşman bunu gelecekte daha fazla hissedecek” sözlerini sarf etti.

“BİZİM YANITIMIZ ÇOK GÜÇLÜ VE YIKICI OLACAK”

Batı dünyasının, topyekun bir şekilde Rusya ile mücadele ettiğini kaydeden Putin, Ukrayna ordusunun son dönemde Rusya içlerindeki petrol rafinerileri ile akaryakıt depolarını hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırıları hakkında konuştu.

Putin, açıklamasında “Bizim yanıtımız onlarınkinden çok daha güçlü ve yıkıcı olacak. Düşman bunu şu an zaten hissediyor, gelecekte ise çok daha fazla hissedecek. Rusya'nın enerji sektörünün temeli son derece sağlam ve çok güçlü. Onlar bize petrol ürünleriyle ilgili bazı ufak sorunlar yaratıyor olabilirler ancak bu durumun zamanla tamamen düzeleceğini düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.