Kaynak: DHA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece saatlerinde Kiev ve Harkiv'deki enerji ile kritik altyapı tesislerine yönelik 39 balistik füze ve 120'den fazla insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Meydana gelen saldırılarda can kayıpları ve yaralanmaların olduğunu ifade eden Zelenski, hedeflenen tesislerin ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilen ateşkes kapsamındaki enerji altyapısı olduğuna vurgu yaptı.

'CİDDİ HASAR VAR'

Saldırının boyutu ve meydana gelen hasarla ilgili konuşan Zelenski, "Saldırı tamamen kasıtlıydı ve ölçeğiyle gösteriş amacı taşıyordu. Rusya daha önce ABD'ye karşı hiç bu kadar açık bir saygısızlık sergilememişti. Ne yazık ki en az 600 bin kişi şu anda elektriksiz durumda ve kesintiler daha da yaygınlaşabilir. Enerji sistemimize ait 26 tesiste ve petrol ile gaz sektöründeki 4 tesiste ve ekipmanlarda ciddi hasar meydana geldi. Bu Rus saldırısının sonuçlarını ortadan kaldırmak için çaba gösteren tüm Ukraynalı enerji çalışanlarına ve acil durum personeline minnettarım" diye konuştu.

TRUMP'A ÇAĞRI YAPTI

Rusya'nın gerilimi düşürme fırsatını heba ettiğini kaydeden Zelenski, ABD ve uluslararası topluma çağrı yaparak şunları dile getirdi:

"Gerçeklere gözünü kapatmayan ABD'den ve dünyadaki herkesten sert bir yanıt vermesini talep ediyoruz. Rusya gerilimi düşürme fırsatını harcadı ve akılsızca yürüttüğü savaşını sürdürmeyi seçti. Başkan Trump'tan, yakın zamanda kabul edilerek yasalaşan Lindsey Graham tasarısının yetki verdiği güçlü yaptırımları Rusya'ya uygulamasını istiyoruz. ABD Başkanı, saldırgan üzerindeki baskı, adalet ve güç yoluyla barışı yakınlaştıracak tüm etkili araçlara sahiptir. Ukrayna için ilave Patriot füze önleme paketleri talep ediyoruz. ABD'ye, Avrupa'ya ve tüm ortaklarımıza hiçbir ülkenin Rusya gibi gözü dönmüş ve savaş yanlısı bir aktörle tek başına bırakılmaması gerektiğini söylemek son derece adildir."