MasterChef’te haftanın ilk takım oyununun ardından kazanan takım, bireysel dokunulmazlığı elde eden yarışmacı ve eleme potasına giren isimler netleşti.
MasterChef’te dengeleri değiştiren gece: İşte gecenin en kritik kararları
MasterChef’te haftanın ilk takım oyununda heyecan doruğa çıktı. Kırmızı Takım’ın kazandığı gecede dokunulmazlık mücadelesi ve kritik seçimler gündem oldu. Eleme potasına giren isimler ise şaşırttı. İşte nefes kesen gecede yaşananlar...Kaynak: Haber Merkezi
Takım mücadelesini Kırmızı Takım kazanırken bireysel dokunulmazlığın sahibi Şadi oldu.
Haftanın ilk takım oyununu Kırmızı Takım kazandı
Haftanın ilk takım oyununda yarışmacılar, takımlarına galibiyet kazandırmak için mücadele etti.
Gecenin sonunda rakibine üstünlük sağlayan Kırmızı Takım, haftanın ilk takım oyununu kazandı.
Takım oyununu kaybeden ekipte ise eleme süreci başladı. Yarışmacılar, potaya girmemek için bireysel dokunulmazlık mücadelesine odaklandı.
Dokunulmazlığı Şadi kazandı
Bireysel dokunulmazlık oyununda başarılı bir performans sergileyen Şadi, gecenin sonunda dokunulmazlığı kazandı.
Böylece Şadi, eleme potasına girme riskinden kurtuldu. Dokunulmazlığı elde eden Şadi, eleme adayı olarak Şiringül'ün ismini verdi.
Bu kararla Şiringül, gecenin ilk eleme adaylarından biri oldu.
Oylama sonucunda Hasan Alp potaya girdi
Eleme potasına girecek ikinci yarışmacıyı belirlemek amacıyla yapılan oylamada Hasan Alp'in adı öne çıktı. Böylece haftanın ilk takım oyununun ardından eleme potasına giren yarışmacılar Şiringül ve Hasan Alp oldu.
Mavi takımda kimler var?
Mavi takımın kaptanı kaynakta Mehammed olarak belirtilirken takım kadrosunda Muhammed ismi kullanıldı.
Mavi takımın kadrosunda şu yarışmacılar yer aldı:
Muhammed, Armağan, Nilay, Eyyüpcan, Enes, Şiiringül, Hasan, Alp, Şadi ve Şükran.
Kırmızı takımın kaptanı Kübra oldu
Kırmızı takımın kaptanlığını Kübra üstlendi. Takımın kadrosu da yeni haftanın mücadeleleri öncesinde belli oldu.
Kırmızı takımda şu yarışmacılar yer aldı:
Kübra, Tolğa, Burçin, Bahar, Nurten, Tolgahan, Emre ve Ayşe.
Böylece MasterChef'te yeni haftanın takım mücadeleleri öncesinde mavi ve kırmızı takımların kadroları netleşti. İlk takım oyununun ardından Kırmızı Takım galibiyete ulaşırken Şadi dokunulmazlığı kazandı; Şiringül ve Hasan Alp ise eleme potasına girdi.