MasterChef’te dengeleri değiştiren gece: İşte gecenin en kritik kararları

Oylama sonucunda Hasan Alp potaya girdi

Eleme potasına girecek ikinci yarışmacıyı belirlemek amacıyla yapılan oylamada Hasan Alp'in adı öne çıktı. Böylece haftanın ilk takım oyununun ardından eleme potasına giren yarışmacılar Şiringül ve Hasan Alp oldu.