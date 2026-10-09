Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukraynalı müzakerecilerin bugün ABD'de olacağını söyleyen Zelenski, Avrupalı yetkililerin de görüşmelere katılmasını beklediklerini kaydetti. ABD'deki görüşmelerin iki gün sürebileceğini aktaran Zelenski, "Son günlerde Amerikan tarafıyla üç kez görüştüm. Ukrayna olarak, deniz ve enerji altyapısına yönelik bir ateşkes önerisi üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Zelenski: Ukrayna heyeti Trump'ın temsilcileri ile görüşecek
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, müzakere heyetinin bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya geleceğini duyurdu.
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