Kaynak: DHA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukraynalı müzakerecilerin bugün ABD'de olacağını söyleyen Zelenski, Avrupalı yetkililerin de görüşmelere katılmasını beklediklerini kaydetti. ABD'deki görüşmelerin iki gün sürebileceğini aktaran Zelenski, "Son günlerde Amerikan tarafıyla üç kez görüştüm. Ukrayna olarak, deniz ve enerji altyapısına yönelik bir ateşkes önerisi üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.