‘Ateş Serbest Tatbikatı’, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in katılımıyla gerçekleştirildi. Tatbikatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al Attiyah ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da takip etti.
Milli silahlar sahada: 'Ateş Serbest': Nefes kesen anlar
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gövde gösterisi yaptığı "Ateş Serbest Tatbikatı" Ankara'da gerçekleştirildi. Yerli ve milli silahların ilk kez sahne aldığı dev tatbikat, Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşuyla nefes kesti.Kaynak: DHA
Bakan Güler, burada yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünün, harekat kabiliyetinin ve yüksek teknolojiyle donatılmış imkanlarının sahada görüldüğü tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nde bulunmaktan gurur duyduğunu söyledi.
Ankara'nın başkent oluşunun 103'üncü yıldönümünün kutlandığını hatırlatan Güler, "Cumhuriyetimizin kalbi ve Milli Mücadele'mizin merkezi olan Ankara'mızın başkent oluşunu en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.
Bakan Güler, tatbikatın gerçekleştirildiği bölgenin tarihine değinerek şöyle konuştu:
“Bundan bir asır önce Polatlı ve çevresi dahil ülkemizin her bir köşesinde aziz vatanımızın bağımsızlığı için mücadele eden atalarımızın yüksek kararlılığı, bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük güç kaynaklarından biri olmaya devam etmekte, ordumuzun her alandaki başarılarına ilham vermektedir. İcra edilen bu önemli tatbikatımız da şanlı ordumuzun yüksek ateş gücünü, personelimizin nitelikli eğitim seviyesini ve modern silah sistemlerimizin etkinliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarı iyi yetişmiş personelimizin titiz planlama ve eğitimlerimizin savunma sanayimizin geliştirdiği modern sistemlerin ve askerî gücümüzü kararlılıkla kullanma irademizin en güçlü yansımalarından biridir.”
Ateş Serbest faaliyetini değerli kılan temel hususlardan birinin de bütünlüğü aynı sahada ortaya koyabilmek olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Güler sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu yılki faaliyetimizde bir kısmı ilk defa olmak üzere çok sayıda farklı cins ve çapta silah ve sistemlerin kullanılması, ulaştığımız üstün seviyeyi ve gelişen harekat kabiliyetlerimizi göstermesi bakımından ayrıca önem taşımaktadır. Bunun yanında araç silah ve sistemlerimizin yer aldığı sergi alanı da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin geniş ve gelişmiş kabiliyet yelpazesini gözler önüne sermektedir.
Ancak burada asıl önemli olan personelimizin bu sistemleri etkin ve koordineli bir şekilde kullanabilme yeteneğidir. Zira askeri alanda gerçek üstünlük doğru sistemi doğru zamanda iyi yetişmiş ve disiplinli personelle, uygun yöntemlerle ve yüksek bir maharetle kullanabilmekten geçmektedir. Bu tatbikatta gerçekleştirdiğimiz atışlar da ordumuzun bu konudaki yüksek kapasitesini ve gücünü bir bütün halinde ortaya koymuştur.”
Tatbikata katılan personele de seslenen Güler, şu ifadeleri kullandı:
“Sizler tatbikatın hazırlık ve icra sürecinde silah ve sistemlerin intikalinden konuşlandırılmasına, bakım ve lojistik faaliyetlerinden atışların gerçekleştirilmesine kadar, üstlendiğiniz her görevi büyük bir dikkat disiplin ve sorumluluk bilinciyle yerine getirdiniz. Üstün gayretlerinizden dolayı her birinizi canı gönülden kutluyor, gözlerinizden öpüyorum. Unutmayınız ki başarı tesadüflerin değil, disiplinli çalışmanın, sürekli eğitimin ve kararlılığın eseridir. Askerlik mesleğinde de bilgi tecrübe ve mesleki yetkinliğin, sürekli eğitimle yoğun çalışmayla ve farklı şartlarda kazanılan deneyimlerle mütemadiyen geliştirilmesi esastır. Bu nedenle her eğitim ve tatbikat, verilen görevlerin tamamlanmasının ötesinde, eksikliklerin görüldüğü, tecrübelerin paylaşıldığı ve bir sonraki görev için daha yüksek hedeflerin belirlendiği önemli bir gelişim fırsatıdır. Şu hususu da unutmayınız ki bu faaliyetlerde çektiğiniz meşakkat gösterdiğiniz özen ve üstlendiğiniz sorumluluklar bugün olduğu kadar gelecekte de daha güçlü ve her türlü göreve hazırlıklı bir Türk Silahlı Kuvvetlerinin temelini oluşturmaktadır.
Bu çerçevede sizlerden beklentimiz sahip olduğunuz bilgi ve tecrübeyle yetinmeden, kendinizi daima geliştirmeniz, değişen şartlara süratle uyum sağlamanız ve görevlerinizi her zaman en iyi şekilde yapmak için azim ve şevkle çalışmanızdır. Zira güçlü orduların en büyük dayanağı, yüksek görev bilincine sahip, karşılaştığı güçlükler karşısında yılmayan ve kendisine verilen her vazifeyi başarıyla yerine getirmeyi ilke edinen nitelikli personelidir. Şu ana kadar ortaya koyduğunuz gayretlerin ve elde ettiğiniz başarıların, bundan sonraki eğitim ve tatbikat faaliyetlerimizde de artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum.”
Savunma sanayinin önemine de değinen Bakan Güler şu ifadeleri kullandı:
“Sahip olduğumuz askeri güç ve caydırıcılık, yalnızca milli güvenliğimiz açısından değil, bölgemizde ve ötesinde barışın korunması bakımından da ciddi bir sorumluluğu beraberinde getirmektedir. Bizim için askeri gücün nihai amacı, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, bölgemizde ve ötesinde güvenlik, barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamaktır. Atalarımızın ‘İstersen sulh u salâh hazır ol cenge’ sözünde veciz şekilde ifade ettiği gibi, barışı korumanın en önemli şartlarından biri güçlü bir savunma ve caydırıcılık kabiliyetine sahip olmaktır.”
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bu doğrultuda Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde sahip olduğu askeri imkanları etkin diplomasiyle birleştirerek, uluslararası meselelerin çözümünde aktif sorumluluk üstlendiğini vurguladı.
Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Orta Doğu'daki gelişmelere kadar geniş bir coğrafyada çatışmaların sona erdirilmesi, barışın tesisi ve kalıcı istikrarın sağlanması için çok yönlü girişimin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyleyen Güler şöyle devam etti:
"Bu süreçte Türkiye'nin uluslararası müzakere masalarındaki etkinliğini, sahadaki askeri kabiliyetlerimiz, savunma sanayimizin gücü ve müttefiklerimizle geliştirdiğimiz ilişkilerle desteklemeye büyük önem veriyoruz. Bu yöndeki çabalarımızın somut örneklerinden biri de dost ve kardeş ülkeler Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzaladığımız Mekke Anlaşması'dır. Söz konusu anlaşmanın kurumsal bir yapıya kavuşturulması ve gerekliliklerine yönelik ortaklarımızla birlikte attığımız kararlı adımlar, bölgesel güvenliğe verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir. Türkiye şanlı tarihinden aldığı sorumlulukla kendi güvenliğini sağlarken, dost ve müttefiklerinin güvenliğine de katkı sunmayı sürdürecektir. Bunun için Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştirmeye, eğitim seviyemizi teknolojik kapasitemizi ve harekat etkinliğimizi daha ileri noktalara taşımaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimiz ile kıymetli şehit ve gazi ailelerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum."
Atış faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından Bayraktar TB2 ve AKINCI tarafından selamlama uçuşu gerçekleştirildi. Tatbikatta ayrıca atlı unsurlar tarafından BORAN obüslerine mühimmat ikmali yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, tatbikatta başarı gösteren personele hediyeler verdi.
Tatbikatın son bölümünde Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Türk Yıldızları’nın tatbikat alanı üzerinden geçişinin ardından Ateş Serbest-2026 Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri sona erdi.