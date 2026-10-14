Milli silahlar sahada: 'Ateş Serbest': Nefes kesen anlar

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Orta Doğu'daki gelişmelere kadar geniş bir coğrafyada çatışmaların sona erdirilmesi, barışın tesisi ve kalıcı istikrarın sağlanması için çok yönlü girişimin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyleyen Güler şöyle devam etti:

"Bu süreçte Türkiye'nin uluslararası müzakere masalarındaki etkinliğini, sahadaki askeri kabiliyetlerimiz, savunma sanayimizin gücü ve müttefiklerimizle geliştirdiğimiz ilişkilerle desteklemeye büyük önem veriyoruz. Bu yöndeki çabalarımızın somut örneklerinden biri de dost ve kardeş ülkeler Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzaladığımız Mekke Anlaşması'dır. Söz konusu anlaşmanın kurumsal bir yapıya kavuşturulması ve gerekliliklerine yönelik ortaklarımızla birlikte attığımız kararlı adımlar, bölgesel güvenliğe verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir. Türkiye şanlı tarihinden aldığı sorumlulukla kendi güvenliğini sağlarken, dost ve müttefiklerinin güvenliğine de katkı sunmayı sürdürecektir. Bunun için Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştirmeye, eğitim seviyemizi teknolojik kapasitemizi ve harekat etkinliğimizi daha ileri noktalara taşımaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimiz ile kıymetli şehit ve gazi ailelerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum."