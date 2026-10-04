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Dünyaca ünlü İspanyol moda markası Zara, çocuklar için tasarlanan Cadılar Bayramı kostümüyle büyük bir skandala imza attı. Mavi ve beyaz dikey çizgilerden oluşan, ceket ve pantolondan müteşekkil kostümün Nazi diktatörlüğü döneminde toplama kamplarında tutulan mahkûmların elbiselerine benzerliği kamuoyunda tartışma yarattı.

DİKENLİ TELLER

Sözcü'de yer alan habere göre, kasıtlı olarak yıpratılmış bir tasarıma sahip olan kostümün üzerinde dikenli teli andıran baskılar ve tutsak numaralarını çağrıştıran yamalar yer alıyordu. İsrailli gazeteci Dov GilHar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Zara, Avrupa'daki müşterilerini bir kez daha kâbus gibi bir fikirle şoke etti: Nazi toplama kampı tarzında kostüm" sözleriyle tepki göstermesi üzerine tartışmalar büyüdü.

ZARA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin ardından kostümü internet mağazasından silen Zara yönetimi, basın sözcülüğü aracılığıyla açıklama yaptı.

Şirket açıklamasında, "Zara, çocuk kostümünün yol açmış olabileceği her türlü yanlış anlaşılmadan duyduğu üzüntüyü belirtir. Kostüm artık ne mağazalarımızda ne de sanal mağazada satışa sunulmaktadır"dedi.



Ancak şirket, söz konusu tasarımın iç denetim mekanizmalarından nasıl kaçtığına ilişkin sorulara yanıt vermedi.

İLK DEĞİL

Zara'nın Nasyonal Sosyalizm simgeleri ve Holokost çağrışımlı ürünlerle gündeme gelmesi ilk değil.

2014 yılında sol göğsünde sarı altı köşeli yıldız bulunan mavi-beyaz çizgili çocuk gömleği tepkiler

üzerine toplatılmıştı. Tasarım, Nazilerin Yahudileri damgalamak için kullandığı "Yahudi Yıldızı"na

benzetilmişti.

2007 yılında Zara mağazalarında satılan bir bez çantada çiçek motiflerinin arasında gamalı haç

(Svastika) sembolünün yer alması büyük bir skandala yol açmıştı.