Dünyanın önde gelen moda markalarından Zara, bazı müşteri verilerinin siber saldırı sonucu üçüncü kişilerin erişimine açılmış olabileceğini duyurdu. Şirket, ödeme kartı bilgileri ve şifrelerin etkilenmediğini belirtse de, ortaya çıkan yeni detaylar veri ihlalinin kapsamına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Zara’nın bağlı olduğu İspanyol perakende devi Inditex tarafından yapılan açıklamada, teknoloji altyapısıyla bağlantılı bir sistemde yetkisiz erişim tespit edildiği bildirildi. İlk bilgilendirmede saldırının, eski bir teknoloji tedarikçisinin sistemlerinde gerçekleştiği ve Zara’nın doğrudan operasyonel altyapısının etkilenmediği ifade edildi.

Şirket, isim, adres, şifre ve ödeme kartı bilgilerinin ele geçirilmediğini savundu. Ancak siber güvenlik platformu Have I Been Pwned tarafından paylaşılan veriler, yaklaşık 197 bin müşteriye ait benzersiz e-posta adresinin sızdırılmış olabileceğini ortaya koydu. Sızdırılan bilgiler arasında sipariş numaraları, ürün kodları ve siparişlere bağlı bazı coğrafi verilerin de yer aldığı öne sürüldü.

Uzmanlar, doğrudan finansal veriler ele geçirilmemiş olsa bile, alışveriş geçmişi ve konum bilgilerinin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle çevrim içi alışveriş yapan kullanıcıların sahte e-postalar ve dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Saldırının arkasında, daha önce birçok uluslararası kurum ve teknoloji şirketini hedef alan ShinyHunters adlı siber suç grubunun olabileceği iddia edildi.

Söz konusu grubun yaklaşık 140 GB büyüklüğünde veri yayımladığını duyurduğu belirtilirken, saldırının teknoloji sağlayıcısına ait erişim anahtarları üzerinden gerçekleştirilmiş olabileceği ifade ediliyor.

İlk açıklamalarda müşteri verilerinin büyük ölçüde güvende olduğu belirtilse de, sonradan ortaya çıkan yaklaşık 197 bin e-posta adresine ilişkin iddialar, Zara’nın veri güvenliği uygulamalarını yeniden tartışmaya açtı.