28 Mayıs'ta 2023 ‘de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tur sonuçları açıklandıktan sonra sosyal medya hesabından kaleme aldığı bu şiirini paylaştı. Sonra ne oldu?.. ASELSAN Genel Müdürlük görevinden Savunma Sanayi Başkanlığı görevine terfi etti.

Adı dilinizin ucuna geldi de çıkaramadınız mı?..

Hemen yardımcı olayım…

Prof. Dr. Haluk Görgün…

Eli kulağında!.. Haluk Görgün, bugünlerde yeni bir büyük sıçramanın arifesinde… Görgün, savunma sanayi çevrelerinde “sıkı Amerikancı“ olarak adlandırılıp, tarif edilir. Biz yine de tarafsız gazetecilik ilkesine bağlı kalalım ve Görgün’ün kısa özgeçmişini Wikipedia kaynaklı verelim;

-1973 yılında İstanbul'da doğan Haluk Görgün, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora derecesini ise 2003 yılında ABD'deki Rensselaer Polytechnic Institute'ta aldı. Doktorasının ardından 2004-2005 yıllarında University of Connecticut'ta doktora sonrası araştırmalarda bulundu.

2005-2008 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak görev yapan Görgün, 2008 yılında doçent, 2013 yılında profesör unvanını kazandı. Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü'nün kurucu başkanı olan Görgün, 2009-2013 yılları arasında bölüm başkanlığı görevini üstlendi ve bu süreçte birçok lisansüstü programı başlattı.

Görgün, 2007-2010 yılları arasında Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Enerji Alanı Türkiye Delegeliği görevini yürüttü. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çeşitli idari görevlerde bulundu ve birçok akademik dergide editörlük yaptı.

Kasım 2014-Nisan 2018 döneminde Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Görgün, bu süre zarfında üniversite-sanayi işbirliği alanında önemli katkılar sağladı ve birçok kez "Yılın Rektörü" seçildi. Ayrıca Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu üyeliği, TÜBİTAK ve YÖK'te çeşitli komisyonlarda görev aldı.

Görgün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Savunma Sanayi Meclisi Başkanlığını da yürütmektedir. Birçok vakıf ve üniversitenin mütevelli heyetinde görev yapan Görgün, 15 Mart 2017'de ASELSAN Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2 Nisan 2018'de ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve 27 Nisan 2018'de ASELSAN Genel Müdürü oldu. 5 Haziran 2023'te Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına atandı.

***

Tayyip Erdoğan’ın bürokraside gözdelerinden Haluk Görgün, bugünlerde sarayda çok görünüyor. Yandaş medyada, Görgün için cilalı haberler servis ediyor. Şimdi Haluk Görgün’ün özgeçmişine neden yer verdiğime geleceğim;

“Ha bugün ha yarın” denilerek İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında yapılan Bakan değişimlerinin ardından saraydan ikinci operasyon bekleniyor. Sarayda sağlam kaynaklardan aldığım bilgiye göre; Haluk Görgün’e kendisi için düşünülen üç Bakanlık koltuğundan birini tercih etmesi istendi. Görgün’de, rektörlük ve eğitimci geçmişini referans göstererek Milli Eğitim Bakanı olmak istediğini bildirdi. Tayyip Erdoğan’da Haluk Görgün’ün talebini kabul etti. Laiklik karşıtı çıkışları ile Tayyip Erdoğan’dan pirim almaya çalışan Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in koltuğunu kaybetmek üzere olduğu bir süredir AKP kulislerinde yüksek sesle dile getiriliyordu. Saraydaki bir kaynağım, “Cumhurbaşkanımız, Yusuf Tekin’de zaten memnun değildi. Görevden alacaktı. Sadece biraz gecikme oldu” dedi.

Saraydan kulağıma gelen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra Tarım Bakanlığı, Turizm Bakanlığı görevlerinde de değişiklik duyabiliriz. Düşük bir ihtimal olarak bahsedilse de Savunma Bakanlığı görevinde de değişiklik olabileceği konuşuluyor.