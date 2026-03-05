ABD'nin İran'a yönelik bir kara harekatı yapmasının imkansız olduğunu dile getiren Halaçoğlu, bunun ABD ve İsrail eliyle Türkiye'yi savaşa sokmak için bir arayış olabileceğinden bahsetti.

"TÜRKİYE SAVAŞA ÇEKİLMEK İSTENİYOR"

İran’a kara harekâtı yapması imkânsız olan ABD ve İsrail’in bunu Türkiye’yi savaşa sokmak suretiyle yapacağı ihtimali gözden uzak tutulmamalıdır ve bu konuda Türkiye olarak çok dikkatli olmamız gerekir.

"ABD VE İSRAİL UMMADIĞI BİR DİRENİŞLE KARŞILAŞTI"

Bu savaşta İran’da büyük tahribat olmasına karşılık anlaşılıyor ki ABD ve İsrail ikilisi de hiç ummadıkları bir direniş ve saldırıyla karşılaştılar. Bilindiği gibi kara harekâtı olmadan bir savaşı kazanmanız mümkün değildir. Bu sebeple ABD şimdi çaresizlik içinde İran’a karşı PEJAK ve Barzani’yi kara harekâtı için kullanmaya kalkışıyorlar. Şayet Barzani ve diğer Kürt grupları bu oyuna gelirlerse onlar için büyük bir felâket olacaktır.

"TÜRKİYE'YE SALDIRMAK APTALLIK OLACAKTIR"

Emperyalistler çıkarları için bu tür bölgesel halkları kullanır ve sonra atarlar. Ve tabii olarak İran bu grupları anında yok edecektir.

Bu sebeple İsrail ve ABD İran’a karşı bunlar yerine Türkiye gibi bir gücü kullanmak isteyeceklerdir. Türkiye Körfez ülkelerindeki ABD üslerine karşı İran’ın saldırılarını iyi okumalı ve bunu Sünni-Şii çatışması gibi algılamayıp İran’ın kendisine bu devletlerden gelen saldırılara karşı tabii bir tepki olarak görmelidir.

Türkiye kendisini İran’ın yerine koymalı ve değerlendirmelerini buna göre yapmalıdır.

Tahminim İran, Türkiye’ye saldırmak gibi bir aptallığı yapmayacaktır. Bu her iki ülke için de bir felâkettir ve bundan en büyük faydayı sadece ABD ve İsrail sağlayacaktır.

Nitekim Türkiye ve İran 1639 Kasr-ı Şirin antlaşmasından beri çatışmamıştır. Aslında Ortadoğu’da istikrar ve barış da, bu iki ülkenin dost ve birliğinden geçer. Tabii Büyük Ortadoğu Projesinin başarısızlığı da…