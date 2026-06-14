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Danıştay 6. Dairesi'nin Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazileri için verilen "acele kamulaştırma" kararına getirdiği oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararına rağmen, maden şirketi evlerin dibinde yeniden çalışma başlattı.

Muğla Milas’ta Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazileri için alınan acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay'ın yürütmeyi durdurmasına rağmen kepçeler yine hareketlendi.

'ÇALIŞMAYI ACİLEN DURDURUN'

Danıştay 6. Dairesi, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallarına kömür sağlanması amacıyla alınan Cumhurbaşkanlığı kararının, davaya konu taşınmazlar yönünden yürütmesini oybirliğiyle durdurdu. Mahkeme, kararında acele kamulaştırmanın istisnai bir yöntem olduğunu vurguladı. Danıştay, acele kamulaştırma için gereken olağanüstü ve acil durumu ortaya koymadığını belirtti.

Tüm bunlara rağmen Akbelen halkı, sosyal medya hesabından çalışma başlatıldığını duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Akbelen'de evlerimizin dibinde YK enerji şirketi maden açmak için çalışmaya başladı. Yasa, hukuk dinlemeden; yuvamıza, canımıza kast ederek yapılan bu çalışmayı acilen durdurun" dendi.

BU TALANI DURDURUN!



Akbelen'de evlerimizin dibinde YK ENERJİ şirketi maden açmak için çalışmaya başladı. Yasa hukuk dinlemeden; yuvamıza, canımıza kast ederek yapılan bu çalışmayı acilen durdurun!@tcmuglavaliligi @TCMilasKaymakam @TCEnerji @TCTarim pic.twitter.com/ovDmEssMeq — Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz 🌱🫒🌲 (@ikizkoydireniyo) June 14, 2026

'HUZURSUZLUK ÇIKARIYORLAR'

Birgün'den Meral Danyıldız'a konuşan, İkizköy Muhtarı Nejla Işık, dün bölgeye şerit çekilmeye başlandığını aktardı. Evlerin hemen altında yapılan bu çalışmaya tepki gösteren Işık, "Bugün de kepçe gelerek huzursuzluk çıkarmaya başladı. Yaşlı insanlara, çocuklara, oturanlara psikolojik baskı yapılıyor. Pazar günü ve herkes evinde, çocuklar evde ders çalışamıyor. Kimse evinde oturamıyor" diye konuştu.

Yarın konuyla ilgili şikâyetçi olacaklarını belirten Işık, "Biz yürütmeyi durdurma kararı aldıktan sonra çalışma durmuştu. Ancak şu anda mahkeme kararı tanınmıyor. Ayrıca koruma bantları da yok. Hayvanlar, insanlar varken evlere bu kadar yakın mesafede çalışma yapılmaması lazım. Buna dair bir işlem yapılmasını istiyoruz. Evlere bu kadar yakın mesafede çalışma yapılamaz. Bizi yerimizden yurdumuzdan etmeyin. Biz burada doğduk, büyüdük, hayvanlarımızla, tarlamızla yaşıyoruz; hayatımızı idame ettiriyoruz, burada da ölmek istiyoruz. Enerji uğruna bunu yapmaya çalışmasınlar artık. Danıştay'ın verdiği bir karar var, buna rağmen o güzelim zeytinleri söküp söküp attılar. Tüm bu mahkeme sonuçlandığında bunları nasıl geri döndüreceğiz?" diye sordu.