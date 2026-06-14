Meteoroloji il il alarm verdi: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah iç kesimleri, öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı