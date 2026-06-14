Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Akdeniz, Eskişehir hariç İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Kırklareli, Sakarya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Meteoroloji il il alarm verdi: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini sürdürürken, özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki 5 il için "sarı kodlu" uyarı yapıldı.Gülsüm Hülya Sundu
Beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle Meteoroloji, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illeri için sarı kod alarmı verdi. Yetkililer, bu illerde ikamet eden vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Tahminlere göre batı kesimlerde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece arasında artış gösterirken, doğu kesimlerde tam aksine 5 ila 7 derecelik belirgin bir soğuma yaşanacak. Ülkenin geri kalan bölgelerinde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise güney yönlerden hafif, ara sıra da orta kuvvette eseceği bildirildi.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde olacak;
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Kırklareli ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah iç kesimleri, öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla batısının az bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı