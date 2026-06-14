A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. FIFA Dünya Sıralaması'nda da güncellemeler olmuştu. İşte ilk 25 ve Türkiye'nin yeri...
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu
Bizim Çocuklar, Dünya Kupası ilk maçında Avustralya karşısında 2-0'lık yenilgi aldı. A Milli Takım'ın FIFA Dünya Sıralaması da merak konusu oldu. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
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1- Arjantin – 1877
2 26
2- İspanya – 1875
3 26
3- Fransa – 1871
4 26
4- İngiltere – 1828
5 26
5- Portekiz – 1768
6 26
6- Brezilya – 1766
7 26
7- Fas – 1755
8 26
8- Hollanda – 1754
9 26
9- Belçika – 1742
10 26
10- Almanya – 1736
11 26
11- Hırvatistan – 1715
12 26
12- İtalya – 1705
13 26
13- Kolombiya – 1698
14 26
14- Meksika – 1687
15 26
15- Senegal – 1684
16 26
16- Uruguay – 1673
17 26
17- ABD – 1671
18 26
18- Japonya – 1662
19 26
19- İsviçre – 1650
20 26
20- İran – 1620
21 26
21- Danimarka – 1619
22 26
22- TÜRKİYE – 1606
23 26
23- Ekvador – 1599
24 26
24- Avusturya – 1597
25 26
25- Güney Kore – 1592
26 26