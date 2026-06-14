Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu

FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu

Bizim Çocuklar, Dünya Kupası ilk maçında Avustralya karşısında 2-0'lık yenilgi aldı. A Milli Takım'ın FIFA Dünya Sıralaması da merak konusu oldu. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 1

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. FIFA Dünya Sıralaması'nda da güncellemeler olmuştu. İşte ilk 25 ve Türkiye'nin yeri...

1 26
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 2

1- Arjantin – 1877

2 26
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 3

2- İspanya – 1875

3 26
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 4

3- Fransa – 1871

4 26
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 5

4- İngiltere – 1828

5 26
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 6

5- Portekiz – 1768

6 26
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 7

6- Brezilya – 1766

7 26
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 8

7- Fas – 1755

8 26
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 9

8- Hollanda – 1754

9 26
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 10

9- Belçika – 1742

10 26
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 11

10- Almanya – 1736

11 26
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 12

11- Hırvatistan – 1715

12 26
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 13

12- İtalya – 1705

13 26
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 14

13- Kolombiya – 1698

14 26
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 15

14- Meksika – 1687

15 26
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 16

15- Senegal – 1684

16 26
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 17

16- Uruguay – 1673

17 26
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 18

17- ABD – 1671

18 26
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 19

18- Japonya – 1662

19 26
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 20

19- İsviçre – 1650

20 26
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 21

20- İran – 1620

21 26
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 22

21- Danimarka – 1619

22 26
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 23

22- TÜRKİYE – 1606

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FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 24

23- Ekvador – 1599

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FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 25

24- Avusturya – 1597

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FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu - Resim: 26

25- Güney Kore – 1592

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