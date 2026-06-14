Emekli ve memur temmuz zammı değişti: Alacakları maaşlar hesaplandı

Buna göre mevcutta 27 bin 772 TL olan en düşük memur emeklisi aylığının 31 bin 643 TL'ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Çalışan memurlar cephesinde ise halihazırda 58 bin 305 TL alan bekar bir personelin maaşının 66 bin 432 TL'ye çıkması öngörülürken, güncel maaşı 61 bin 890 TL olan evli bir memurun gelirinin de Temmuz ayında 70 bin 517 TL'yi bulacağı hesaplanıyor.