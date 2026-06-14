A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası ilk maçında Avustralya karşısında 2-0'lık yenilgi aldı.
Erman Toroğlu Avustralya maçı sonrası 2 milli futbolcuyu topa tuttu: İkisinden de bir şey olmaz
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası ilk maçında Avustralya karşısında 2-0 mağlup oldu. Erman Toroğlu müsabakanın ardından karşılaşmayı değerlendirirken 2 futbolcuyu da topa tuttu. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Müsabakanın bitmesinin ardından Erman Toroğlu, Sözcü TV'de değerlendirmede bulundu.
İşte Toroğlu'nun eleştiri ve değerlendirmeleri:
Adamların teknik direktörü bizim teknik direktörü dövdü... Bu da bir savaştır. Senin iyi tarafların, rakibin zaafları falan dedik... Rakibin iyi tarafını kendin yok edeceksin, biz tam tersini yaptık. Diğer teknik adam da doğruları yaptı.
İlk yarı bizim takım 9 kişi oynadı. Kerem ve Barış Alper'le 9 kişi oynadık. Barış Alper çıktı, 10 kişi oynamaya başladık. İnanılır gibi değil. Buraya gidince bizim teknik direktörün de ayakları yerden kesildi.
Teknik direktörümüz çok kötü bir görüntü verdi. Belki de Milli Takım'daki en kötü teknik direktör performansını gösterdi. Bizim hücum hattındaki 3 kişinin boyunu toplasan onların bir stoperi kadar. Türk futbolunun kafa vuracak santrforu yok. Bazı gerçekleri anlayacağız. Genç oynatıp kaybetseydin bir iki oyuncu kazanacaktın onu da yapmadı.
'PARÇALARIZ' DEDİK PARÇALANDIK'
Ne Barış'tan ne de Kerem'den bir şey olur. Bu Dünya Kupası onlar için vitrindi ama iyi değiliz.
Arda çok çalıştı, kaptan hiçbir şey oynamadı. Kenan fena durumda değilmiş, oynatabilirmiş Kenan'ı. Bizde iş yapacak adamların karşısına hemen 10 saniyede iki-üç adamla geldiler. Sonucunda da mağlup olduk....
'Biz bunları parçalarız' dedik. Parçalandın gittin... Adam haddini bildi, çok akıllı, çok düzgün oynadılar ve bileklerinin hakkıyla kazandılar.
Zeki'nin iyi bir pozisyonu vardı. İçeri girdi adamlar 6-7 kişi bizden hiçkimse yok. O da kaleye vurmak zorunda kaldı, kornere gitti top.
Uçuyorduk hep beraber, Federasyon Başkanı, Federasyon, uçuyorduk... Avustralya ayaklarımızı yere bastırdı, şimdi göreceğiz. "Çanakkale Geçilmez"i biz çok akıllı yapmıştık. Bu kez onlar çok akıllı bir "Çanakkale" yaptılar.
'ORKUN'U ÇIKARARAK YANLIŞ YAPTI'
Maçı Avustralya teknik direktörü kazandı. İki teknik direktör arasında bir savaş olacaktı, gördük ki Avustralya teknik direktörü daha iyi hazırlanmış.
İlk oyuncu değişikliğini Orkun'la yaparak yanlış yaptı. Kerem'i son dakikaya kadar tutarak da yanlış yaptı. Rakip teknik direktör Orkun'u çıkarmanı ister. Bizimki tersini yaptı. Futbol böyle bir şey. Varsın, varsın, varsın; bir anda yok olursun.
ABD fizik olarak bayağı iyi bir takım. Avustralya'nın da fiziği iyi. Şimdi Paraguay'ı da yenemezsek ilk uçakla döneceğiz. Avustralya aman aman bir takım değil ama iyi analiz etmiş. Kendi takımını da bizim takımı da iyi analiz etmiş. Birkaç futbolcu hariç bugün sınıfta kaldık.
'İKİSİNDEN DE BİR ŞEY OLMAZ'
Bizim teknik direktörün kafa yapısını değiştirmesi lazım. Barış'la Kerem'i biliyoruz. İkisinden de bir şey olmaz. Kulüplerinde oynarlar. İkisinin de kapasitesi belli. 6-6 oyuncular, 7 değiller. Ancak saçını başını yaptırıp dikkat çekiyorsun... Futbolunla dikkat çek ağabey!
'GEMİNİN KAPTANI YOKTU'
Montella, “Her şeyi denedik demiş” Kerem’e 85 dakika nasıl tahammül ettin. 30. dakikada alabilirsin adamı. Ne yaptın ki sen. Bugün geminin kaptanı yoktu. Bugünkü Montella’yı çözemedim. Adam seni çözdü, oynadı, aldı götürdü...
ARDA GÜLER YORUMU
Bizimkiler diyorlar ki öne geçsek farklı olurdu... Öne geçsen ne olacak ki? Adam senden iyi. Senin top tekniğin çok iyi, rakibin de fiziği iyi. Top tekniğini bana ancak fizik olarak hazır olursan gösterebilirsin. E, sen fizik olarak hazır değilsin? Oynatmam seni. Fizik olarak benim kadar iyi olursan o zaman götürürsün...
Bugün Arda'nın top tekniği kadar oyuncu yok sahada. Fiziği de fena değil Arda'nın ama arkadaşları uyamadılar ki Arda'ya...
'BÖYLE OYNAYACAKLARINI BİLİYORSUN!'
Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamalarını izledim. Böyle oynayacaklarını biliyorsun. Sen ne yaptın! Adamın defans yapacağı belli, kontratağa çıkacağı belli. Sen ne yaptın? Teknik adamın ne yaptı? Analizlerden bıkıyoruz diyordu oyuncular. Tanıyamamışsın ki rakibi. Adamlar sana göstere göstere hücum edip yendiler. Adamların akıllı olduğunu gösterir.
'İŞİ BURADA BIRAKAYIM' DİYEBİLİR'
Montella, Kerem için sonuna kadar mücadele etti demiş... Neyin mücadelesini etti? Eridi zaten radarların altında... Sen hala bunları söylüyorsan biz yandık. Paraguay falan yok ağabey, bu teknik adam uçmaya başlamış. 'Ben Türk Milli Takımı'nı 25 seneden sonra Dünya Kupası'na götürdüm, daha fazla kalırsam suyu çıkar bu işin. Ben işi burada bırakıp gideyim, başka takım çalıştırayım' diyebilir.
'MONTELLA VE FUTBOLCULAR UÇMUŞ'
Montella ve futbolcular uçmuşlar. Uçtukları zaman böyle oluyorlar. Şimdi önümüzde bir maç var, mağlup olurlarsa Türkiye'ye geri gelirler. Kendimizi o kadar büyük görüyoruz ki... 'Biz çok büyüğüz onlar çok küçük...' Senden iyi takım değiller ama senden akıllılar. Önce teknik direktörleri, bizim teknik direktörden akıllı.
Top ne zaman Arda'ya geliyor, iki-üç kişiyle kapattılar. Sen topu kapınca çabuk gideceksin, gidemedin... Futbol ayakla oynanıyor ama ona beyin hükmedecek... Bugün bizde beyin yoktu. Hücum ettik ama beyin yoktu. Adamlar akıllı oynadılar. Adamlarda beyin vardı bugün.