Erman Toroğlu Avustralya maçı sonrası 2 milli futbolcuyu topa tuttu: İkisinden de bir şey olmaz

İlk yarı bizim takım 9 kişi oynadı. Kerem ve Barış Alper'le 9 kişi oynadık. Barış Alper çıktı, 10 kişi oynamaya başladık. İnanılır gibi değil. Buraya gidince bizim teknik direktörün de ayakları yerden kesildi.

Teknik direktörümüz çok kötü bir görüntü verdi. Belki de Milli Takım'daki en kötü teknik direktör performansını gösterdi. Bizim hücum hattındaki 3 kişinin boyunu toplasan onların bir stoperi kadar. Türk futbolunun kafa vuracak santrforu yok. Bazı gerçekleri anlayacağız. Genç oynatıp kaybetseydin bir iki oyuncu kazanacaktın onu da yapmadı.